La ULP realizará un torneo de ajedrez para jóvenes puntanos

Con el objetivo de incentivar aún más a los chicos y jóvenes, el Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta (ULP), organiza el “1º Circuito Puntano Digital Ajedrez Sub 14 – 2022”, el cual se desarrollará a partir del 1º de febrero y hasta el 28 del mismo mes. La iniciativa está destinada a jugadores, de hasta 14 años, que vivan en cualquier localidad de San Luis. La inscripción es gratuita y hay importantes premios.

El responsable de la Escuela de Talentos, y gran maestro de ajedrez, Gilberto Hernández, comentó que el torneo se desarrollará de lunes a viernes a partir de las 16:00 y los enlaces a los torneos serán publicados en la página oficial del Programa de Ajedrez ULP, www.ajedrez.ulp.edu.ar. Los interesados en participar deberán inscribirse a través de la Plataforma lichess.org con un usuario, el cual debe tener su nombre y apellido real en el perfil. El próximo paso será unirse al Club de ajedrez ULP – San Luis.

Hernández indicó que en febrero se hará el clasificatorio y de allí saldrán los 10 mejores de cada categoría. La idea es que en marzo se pueda hacer la final de manera presencial, pero eso dependerá de las condiciones sanitarias de la provincia. Asimismo, explicó que por semana se sumarán los tres mejores resultados de cada uno de los participantes.

Los ganadores del primer puesto de la categoría Sub 10 y Sub 14 se llevarán unos auriculares más un juego de ajedrez Staunton, el segundo una antena de Wi Fi 3.0 y el tercero un mouse más un pendrive. A los tres mejores de la categoría sub 8 y sub 12 se les entregará trofeos.

