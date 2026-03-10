La Universidad de La Punta lanza un taller para docentes sobre Inteligencia Artificial aplicada a la educación

En un contexto en el que la tecnología redefine los procesos de aprendizaje, la Universidad de La Punta (ULP) lanzó el taller “Transformando la Educación: Introducción a la IA”, una propuesta de formación dirigida a directores y docentes de todos los niveles educativos que busca brindar herramientas concretas para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las prácticas pedagógicas.

La iniciativa forma parte de las estrategias de actualización educativa que impulsa la ULP en la provincia de San Luis, con el objetivo de acompañar a los educadores frente a los cambios que atraviesa el sistema educativo a partir del avance de las tecnologías digitales.

Una propuesta breve, intensiva y participativa

El programa rompe con los formatos tradicionales de cursos extensos y propone talleres intensivos de un solo día, con una duración de dos horas. Las capacitaciones se desarrollarán de forma sincrónica a través de Google Meet, lo que permitirá a los participantes interactuar directamente con las especialistas, realizar consultas en tiempo real y aplicar los conceptos a su práctica docente.

Desde la Universidad de La Punta informaron que los interesados podrán inscribirse a partir de este miércoles a las 11:00 en la sección “Capacitaciones” del sitio oficial de la institución.

Una vez confirmada la inscripción, los seleccionados recibirán por correo electrónico el enlace para acceder al encuentro virtual. Tras la finalización del taller, la universidad enviará certificados digitales de participación.

Cronograma y especialistas

El ciclo comenzará con dos encuentros iniciales, cada uno con un cupo limitado de 60 participantes, con el fin de garantizar un espacio de intercambio dinámico y personalizado.

El primer grupo de inscriptos participará el 18 de marzo a las 17:00, con la docente Stephanie Bryner, profesora de educación digital y diplomada en Educación y Tecnología.

El segundo grupo realizará el taller el 19 de marzo a las 17:00, a cargo de Soledad Olaciregui, magíster en Gobernanza Ética de la IA y especialista en educación digital.

Un ciclo formativo sobre Inteligencia Artificial

Desde la ULP adelantaron que esta capacitación será el punto de partida de un trayecto formativo más amplio. Cada 15 días se presentarán nuevos talleres vinculados a la Inteligencia Artificial aplicada a la educación.

Entre las temáticas previstas se destacan la creación de mapas de aprendizaje, la personalización de materiales didácticos y nuevos paradigmas de evaluación educativa, con el objetivo de acompañar a los docentes en la incorporación de herramientas tecnológicas que transforman la enseñanza.