La UNSL exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre la crisis del sistema

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) cerró una jornada de visibilización con una sesión extraordinaria de su Consejo Superior, en la que reafirmó el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y se sumó al posicionamiento del sistema universitario en todo el país.

Durante el encuentro, la casa de estudios adhirió al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles, en el que se advierte que “sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan”.

La jornada formó parte de una acción nacional con 24 horas de universidad pública abierta, donde instituciones de todo el país expusieron su trabajo académico, científico y social, al tiempo que alertaron sobre el impacto del ajuste presupuestario.

Caída de recursos y alerta salarial

Según se detalló en el documento, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, lo que genera un funcionamiento limitado del sistema en múltiples áreas.

En ese marco, el reclamo apunta especialmente a la situación de docentes y nodocentes, al señalar que sin salarios dignos no es posible sostener una educación universitaria de calidad. También se exige la actualización de becas estudiantiles, consideradas clave para garantizar el acceso y la permanencia.

Reclamo judicial y presión institucional

El comunicado recuerda que existe un fallo judicial vigente que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, vinculados a la recomposición presupuestaria y salarial.

Sin embargo, las universidades denuncian que el Gobierno Nacional no ha avanzado en su implementación. Por este motivo, el sistema universitario notificó formalmente a la Justicia el incumplimiento y elevó una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a paritarias.

Posible nueva movilización

Ante la falta de respuestas, las universidades anticiparon que podrían convocar a una nueva manifestación nacional durante la primera quincena de mayo, en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario.

El documento también remarca el rol histórico de la universidad pública como herramienta de movilidad social, subrayando su carácter federal, inclusivo y estratégico para el desarrollo del país.

Con una consigna contundente, el sistema universitario reiteró su postura: “Exigimos el cumplimiento de la ley”.