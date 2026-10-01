La UNSL retomará este viernes las actividades tras una amenaza recibida por correo

La UNSL retomará este viernes las actividades previstas en todas sus dependencias, luego de la amenaza recibida este jueves a través de un correo electrónico que derivó en la activación de los protocolos de seguridad y la evacuación preventiva de sus edificios.

La institución confirmó la decisión mediante un comunicado difundido por la tarde, una vez cumplidos los procedimientos establecidos y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades.

“Cumplidos los protocolos y procedimientos correspondientes y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades, en el día de mañana se retorna a las actividades previstas en todas las dependencias, sedes y niveles educativos de la Universidad”, informó la UNSL.

Evacuación preventiva y operativo de seguridad

La amenaza había sido recibida durante la jornada y, a partir de ese momento, los directivos pusieron en marcha el protocolo de seguridad. Las distintas dependencias fueron desalojadas de manera preventiva y el operativo contó con la intervención de la Policía Federal.

La institución señaló que el objetivo fue resguardar a estudiantes, docentes, nodocentes y al resto de las personas que se encontraban en las distintas dependencias.

La escuela universitaria Normal Juan Pascual Pringles también había sido evacuada como medida preventiva. Inicialmente había comunicado la suspensión de actividades para este jueves y viernes, pero posteriormente rectificó esa información y confirmó que retomará las clases con normalidad, con excepción de los docentes que adhieran a la medida de fuerza gremial vigente.

En su nuevo comunicado, la UNSL agradeció “a toda la comunidad universitaria por la responsabilidad y colaboración demostradas ante la situación”.