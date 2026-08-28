La UPrO abrió 6.000 cupos para 2027 y suma nuevas carreras vinculadas a tecnología y producción

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) abrió las inscripciones para su oferta académica 2027, que contará con 6.000 cupos en toda la provincia de San Luis y nuevas alternativas de formación orientadas a las demandas del mercado laboral y del sector productivo.

La propuesta contempla 44 perfiles académicos: 36 corresponden a diplomaturas con una duración de un año y ocho a tecnicaturas de dos años.

Entre las incorporaciones se encuentran formaciones vinculadas con electricidad en inmuebles rurales, pintura, revestimientos e impermeabilizaciones, soporte técnico informático y apicultura, además de propuestas relacionadas con nuevas tecnologías y actividades productivas.

Nuevas carreras y tecnología aplicada

Uno de los ejes de la oferta académica 2027 será la incorporación de conocimientos tecnológicos en distintas áreas de formación.

Entre las novedades aparecen propuestas como Operador Logístico, Energías Renovables, Robótica, Diseño Industrial y Operador de Maquinarias Agrícolas, esta última con contenidos vinculados a agricultura de precisión y utilización de drones.

La formación en apicultura, por su parte, tendrá presencia territorial y se dictará en cuatro sedes: San Luis, Villa Mercedes, Quines y Buena Esperanza.

La decisión responde a la demanda detectada en diferentes regiones de la provincia y apunta a relacionar la capacitación con las características productivas de cada zona.

Una oferta diseñada según la demanda laboral

La actualización académica surgió de un relevamiento desarrollado durante el primer semestre junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, foros sectoriales, el Consejo Consultivo y representantes sociales y empresariales.

También se tuvo en cuenta información vinculada con los planes maestros de agua y energía, elaborados con participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo es fortalecer la relación entre la formación profesional y las posibilidades concretas de inserción laboral.

En ese sentido, la UPrO informó que mantiene vínculos con 239 empresas y pretende ampliar las oportunidades de prácticas, visitas y pasantías para sus estudiantes.

Transporte gratuito para estudiantes del interior

Otro de los puntos centrales para el ciclo 2027 será la continuidad del transporte gratuito destinado a estudiantes provenientes de localidades que no cuentan con servicios regulares.

Según lo anunciado, el sistema beneficiará a más de 500 alumnos de municipios y parajes de San Luis, facilitando el acceso a las distintas sedes de la institución.

La medida apunta especialmente a reducir las dificultades de traslado que enfrentan quienes viven alejados de los principales centros urbanos de la provincia.

La UPrO ampliará su capacidad en Villa de Merlo

La expansión territorial también alcanzará a Villa de Merlo, donde la universidad adjudicó la construcción de una sede propia.

Actualmente, el edificio utilizado por la institución tiene capacidad para aproximadamente 250 estudiantes. Con la nueva infraestructura, la matrícula potencial podrá superar los 500 alumnos.

Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre

Las inscripciones para ingresar a la UPrO en 2027 permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre.

El trámite comienza de manera online y posteriormente los aspirantes deberán realizar una confirmación presencial en la sede correspondiente, entre las 8:00 y las 20:00.

El cursillo de nivelación se desarrollará durante octubre y noviembre. Además, en febrero de 2027 se habilitará una segunda instancia de inscripción destinada a cubrir las vacantes que permanezcan disponibles.

Villa Mercedes será sede del Congreso Nacional de Formación en Oficios

La presentación de la nueva oferta académica tendrá como complemento el Primer Congreso Nacional de Formación en Oficios, previsto para desarrollarse en Villa Mercedes del 23 al 25 de septiembre.

El encuentro convocará a estudiantes, docentes, investigadores, universidades y representantes del sector productivo, con una agenda que abordará temas como inteligencia artificial, desarrollo productivo y sostenibilidad.

Con los 6.000 cupos disponibles para 2027, la Universidad Provincial de Oficios profundiza su expansión territorial y la actualización de sus carreras, con una propuesta que busca conservar su perfil de formación práctica mientras incorpora competencias relacionadas con los cambios tecnológicos y las nuevas demandas del mercado laboral.