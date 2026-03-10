La UPrO inició el ciclo lectivo con 4.610 nuevos estudiantes y realizó el acto central en Villa Mercedes

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) dio inicio al ciclo lectivo 2026 con 4.610 nuevos estudiantes en toda la provincia de San Luis. El acto central de apertura se realizó en la ciudad de Villa Mercedes, donde autoridades provinciales y académicas dieron la bienvenida a los ingresantes.

El comienzo de clases marca una nueva etapa para la institución educativa, que continúa consolidándose como una de las principales propuestas de formación técnica y capacitación en oficios en la provincia.

Formación orientada al trabajo

La UPrO ofrece carreras cortas y trayectos formativos enfocados en áreas productivas como industria, tecnología, servicios y construcción, con un modelo educativo que prioriza la formación práctica y la vinculación con el sector productivo.

Este enfoque permite que los estudiantes adquieran herramientas concretas para insertarse rápidamente en el mercado laboral o desarrollar emprendimientos propios.

Villa Mercedes, sede del acto de inicio

El acto de apertura del ciclo lectivo se llevó adelante en Villa Mercedes, una de las ciudades donde la universidad cuenta con fuerte presencia académica y una importante matrícula estudiantil.

Durante la jornada, las autoridades destacaron el crecimiento sostenido de la institución y el interés de jóvenes y adultos por acceder a formación técnica con salida laboral.

Expansión educativa en San Luis

Desde su creación, la Universidad Provincial de Oficios amplió su red de sedes en diferentes localidades de San Luis, permitiendo que cada vez más estudiantes accedan a capacitación gratuita y orientada al trabajo.

El ingreso de 4.610 nuevos estudiantes en 2026 refleja el crecimiento de la propuesta educativa y el rol que cumple la institución en el desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales en la provincia.