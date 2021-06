“La violó, ella se mató y él está libre”: fuerte reclamo de justicia por el caso de la nena de 15 años encontrada sin vida

La víctima era hostigada por un hombre que la había abusado dos años antes, según relató ella en su diario íntimo. La familia asegura que la causa no avanza.

Santa Cruz – Millaray Cattani tenía 15 años, era la menor de cuatro hermanos y la única que todavía vivía con sus padres en la casa que tenía la familia en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado. Una mañana a mediados de abril, su abuela fue a llevarle el desayuno y la encontró muerta. La adolescente se había colgado con un cinturón de la puerta del dormitorio. Ni siquiera habían pasado 48 horas cuando la trágica historia sumó todavía más espanto.

Anuncio

“Nos dolió mucho, no lo podíamos entender”, sostuvo Ayelén, una hermana de Millaray, en un video que compartió en las redes sociales. Es por eso que empezaron a buscar respuestas en los cuadernos y agendas que había dejado la chica. Así descubrieron una inquietante frase que ella había escrito en 2019. “Me duele mucho lo que me hizo G.”, decía. Poco después las amigas de la víctima confirmaron la sospecha.

La joven había sido violada hace dos años, cuando apenas era una nena de 13, por un hombre mayor que en los últimos meses había reaparecido en su vida para hostigarla. El 14 de abril pasado se suicidó y también entonces empezó la lucha de toda una familia para conseguir justicia para ella.

Anuncio

“En la causa existen dos expedientes unidos por cuerda. Uno que es el que inicia de Oficio el Juzgado porque tienen la obligación de hacerlo, ya que se trata del suicidio de una menor de edad. Y el otro expediente es el que investiga la denuncia que la familia presenta en fiscalía solicitando ser tenidos como querellantes en representación de Millaray”, explicó una de las abogadas que representa a los Cattani, la doctora Rocio Marciscano.

En otras palabras, desde el punto de vista legal se hizo todo lo que se podía hacer pero, remarcó la letrada, “el testimonio fundamental siempre es el de las víctimas y en este caso Millaray, lamentablemente, ya no está más con nosotros”.

En el mismo sentido se expresó su colega, el abogado Cristian Fernández, quien precisó que el expediente cuenta con “cinco testimonios que relatan el abuso que sufrió la víctima” y capturas de pantalla de la última comunicación que mantuvo Millaray antes de tomar la drástica decisión de quitarse la vida. “Esa conversación fue a través de Instagram con el presunto agresor”, remarcó el profesional.

Fernández señaló que durante los dos meses que lleva la investigación hicieron ya tres pedidos de allanamiento y dos de indagatoria para el acusado, pero no tuvieron todavía ninguna respuesta. Aunque admiten que las pruebas no son “suficientes” para poder solicitar la prisión preventiva del hombre, pedirán un análisis de las redes sociales y una autopsia psicológica de la víctima para probar el abuso, conseguir una condena y de esta forma obtener algo al menos que sane un poco el dolor de la familia.

“Nada de lo que hagamos nos va a quitar este dolor inmenso ni nos va a devolver la vida de nuestra chiquita, pero no queremos que haya más Millaray que sufran por culpa de este tipo, queremos que se haga justicia, que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy, que sea juzgado y condenado como corresponde y que Milla pueda descansar en paz”, concluyó la joven.