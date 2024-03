Laboratorios Puntanos intensifica la producción de repelentes para combatir el dengue

El Ministerio de Salud, a través de Laboratorios Puntanos, trabaja para incrementar la producción de repelentes contra mosquitos, una medida esencial en la lucha contra el dengue.

El próximo 15 de marzo se realizará una nueva entrega de este producto, consistente en crema fluida de 200 ml con la fórmula de Deep (N N dietil meta toluamida), en dos concentraciones adaptadas tanto para niños como para adultos. Además, se espera la llegada al laboratorio de nueva materia prima el 12 de marzo para fabricar otro tipo de repelente a base de citronela, que a diferencia del anterior está disponible en una sola concentración para toda la familia.

Actualmente el Ministerio de Salud tiene stock de repelentes que están siendo distribuidos de acuerdo con los criterios sanitarios establecidos por la dirección de Epidemiología y Bioestadística, priorizando a las familias de personas infectadas y a sus vecinos, asegurando así una respuesta efectiva.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra ni a través de objetos o de la leche materna.

Síntomas

El principal síntoma del dengue es la fiebre, acompañada por dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón o sangrado de nariz y encías. Es muy importante no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano para recibir las indicaciones médicas correctas.

Prevención

La fumigación no es una medida para prevenir el dengue, ya que sólo mata al mosquito adulto y no a los huevos y larvas. Por eso debemos cuidar principalmente nuestros hogares eliminando recipientes en desuso que puedan acumular agua, vaciando las piletas de lona con agua que no se recicla, manteniendo siempre el patio limpio y desmalezado, y limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Además, para evitar las picaduras, es importante utilizar repelentes ambientales, ropa clara que cubra los brazos y las piernas (principalmente al realizar actividades al aire libre) y colocar tela mosquitera en puertas, ventanas, coches y cunas de bebés.

Estas acciones, junto con el trabajo coordinado entre el Gobierno y la comunidad, son fundamentales para evitar picaduras y la proliferación del mosquito.