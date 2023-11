Lamentable final: Un hincha de Boca se suicidó tras perder la final de la Libertadores

La derrota de Boca a manos de Fluminense en la final de la Copa Libertadores golpeó a toda una familia. ¿El motivo? Marcelo, un joven de 23 años que se desempeñaba como efectivo de la Policía, decidió quitarse la vida y sus seres queridos lo lamentaron a través de Crónica.

A través de la pantalla de este medio, sus familiares contaron los detalles del trágico episodio. “Él decía que no podía perder y yo ahora no lo tengo”, expresó sumamente compungida su madre, Verónica.

En ese mismo tono, con el dolor atravesado en la garganta, la mujer explicó lo que representaba su club para él: “Era un fanático, era re fanático de Boca, si perdía se ponía mal, estaba deprimido, se ponía mal, triste. Se pegaba piñas”, manifestó.

Como logra apreciarse en el video, Verónica pedía respuestas a las autoridades del club de la ribera. “Boca es una basura, porque me mataron a mi hijo, por ellos se mató. Y yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador que haya venido a mí a darme el pésame”, lamentó al mismo tiempo que enseñaba la última camiseta que compró el pibe de 23 años.