Lanzan en Argentina un nuevo tratamiento para la depresión mayor

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede interferir en la vida cotidiana. En Argentina, el laboratorio Gador lanzó un nuevo tratamiento oral para el Trastorno de Depresión Mayor que, según los estudios clínicos citados, podría reducir los síntomas desde la primera semana.

El trastorno depresivo mayor puede manifestarse con tristeza persistente o pérdida de interés en las actividades habituales durante al menos dos semanas. También puede incluir alteraciones del sueño o del apetito, falta de energía, dificultades de concentración y, en los casos más graves, pensamientos de muerte o suicidio.

La nueva alternativa combina dos principios activos con mecanismos complementarios e incorpora una acción sobre el sistema glutamatérgico, además de los mecanismos vinculados con neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina.

De acuerdo con la información difundida, el tratamiento presenta un inicio de acción más rápido y efectos sostenidos en el tiempo. También se indicó que no genera aumento de peso y que registra una baja incidencia de otros efectos secundarios frecuentes en los antidepresivos tradicionales.

Qué mostraron los estudios clínicos

La eficacia fue evaluada en dos estudios. En el ensayo GEMINI, el 39,5% de los pacientes alcanzó la remisión de los síntomas a las seis semanas, frente al 17,3% del grupo que recibió placebo. Las diferencias entre ambos grupos comenzaron a observarse desde la primera semana.

En el estudio ASCEND, la combinación fue comparada con bupropión administrado como único tratamiento. A las seis semanas, el 46,5% de quienes recibieron la combinación alcanzó la remisión, frente al 16,2% del grupo tratado solamente con bupropión. En este caso, las diferencias significativas se observaron desde la segunda semana.

La remisión continúa siendo un desafío en el tratamiento de la depresión. El estudio STAR*D, citado en el material, señaló que alrededor de un tercio de los pacientes logra dejar de presentar síntomas en el primer intento terapéutico.

La importancia del seguimiento profesional

La doctora Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni, advirtió que la depresión y la respuesta al tratamiento no se presentan de la misma manera en todas las personas.

“La elección de la estrategia terapéutica debe ser individualizada y acompañada por un profesional de la salud, con un seguimiento integral que contemple tanto la evolución de los síntomas como la recuperación de la vida cotidiana”, señaló Costanzo.

El doctor Tomás Maresca, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, sostuvo que la nueva alternativa puede ser relevante para pacientes que no alcanzaron una respuesta adecuada con otros tratamientos o que, por su situación clínica, podrían beneficiarse de una mejoría más temprana.

Según el material, un panel de diez especialistas de Estados Unidos recomendó el tratamiento como una opción de primera línea para adultos con depresión mayor, incluso cuando existen síntomas de ansiedad. Las conclusiones fueron publicadas en 2026 en la revista Current Medical Research and Opinion.

La depresión afecta a las mujeres con una frecuencia casi dos veces mayor que a los hombres, de acuerdo con un estudio publicado en 2017 en Psychological Bulletin. En los dos ensayos clínicos mencionados, las mujeres representaron entre el 58% y el 72% de las personas participantes.