Las bolsas del mundo se desploman más de 6% por el salto del petróleo tras la escalada de la guerra en Medio Oriente

Las principales bolsas del mundo registraron fuertes caídas superiores al 6% este lunes luego del brusco aumento del precio del petróleo, provocado por la escalada del conflicto armado en Medio Oriente. El escenario generó preocupación entre inversores y analistas financieros por el posible impacto en la economía global.

La tensión geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un incremento abrupto del valor del crudo, lo que desencadenó una reacción inmediata en los mercados internacionales. Ante el temor de una interrupción en el suministro energético y un aumento de la inflación global, los inversores optaron por desprenderse de activos de riesgo.

Fuerte reacción de los mercados financieros

Los principales índices bursátiles de Europa, Asia y Estados Unidos mostraron pérdidas significativas durante la jornada. Entre los más afectados estuvieron los mercados tecnológicos y financieros, que suelen ser particularmente sensibles a los cambios en el contexto internacional.

El aumento del petróleo se explica por el riesgo de que el conflicto se extienda a zonas estratégicas para la producción y transporte de energía, especialmente en el Golfo Pérsico, una región clave para el abastecimiento mundial de crudo.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent registró un salto considerable, lo que generó temores sobre una posible escalada inflacionaria a nivel global y mayores costos energéticos para empresas y consumidores.

Impacto en la economía global

Especialistas advierten que, si el conflicto se prolonga, podría provocar mayor volatilidad financiera, presiones inflacionarias y desaceleración económica en varias regiones del mundo.

Además, el incremento del precio del petróleo suele trasladarse rápidamente a los costos del transporte, la producción industrial y los combustibles, lo que impacta directamente en el costo de vida.

En países importadores de energía, como Argentina, los movimientos del crudo también pueden tener efectos indirectos en variables económicas como los precios internos, el comercio exterior y la estabilidad financiera.

Por el momento, los mercados permanecen atentos a la evolución del conflicto y a posibles decisiones de los principales bancos centrales para contener los efectos económicos de la crisis.