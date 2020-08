Las cuatro noticias sobre la Renta Básica Universal que reemplaza al IFE

Este próximo 10 de agosto, Anses comenzará a pagar el tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) que fue entregado a cerca de 9 millones de personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus (Covid-19). Desde el Gobierno analizan un ayuda económica para cuando finalice la cuarentena, llamada Renta Básica Universal, pero hasta el momento, ¿qué se sabe sobre este nuevo subsidio?.

¿Habrá un cuarto IFE o llegó a su fin?

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había anunciado el fin del Ingreso Familiar de Emergencia, asegurando que con el pago de agosto sería el último al que podrían acceder.

Sin embargo, la directora de Anses, María Fernanda Raverta, puso en duda las palabras de Cafiero, al asegurar que si la cuarentena se extendía se podría llegar a pagar un cuarto IFE.

“El IFE arrancó como una medida excepcional por única vez para las familias que no tuvieron ingresos estables. Con el tiempo de la pandemia se pensó un segundo pago donde decidimos bancarizar a todos los que no tenían un CBU. Ahora vendrá el tercer pago por decisión de Alberto. El estado va a seguir estando presente con la mejor herramienta que podamos aplicar. Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma. Estamos analizando el impacto”, sostuvo Raverta durante una entrevista conel sitio minutouno.

¿Quiénes cobran la Renta Básica Universal?

Teniendo en cuenta que al bono del IFE lograron acceder cerca 9 millones de personas, al pago de la Renta Básica Univesal descendería a 4 millones.

Aunque el programa se encuentra en evaluación, en el que tiene como fin apostar por la reactivación de la actividad económica de los sectores más afectados, en este caso sería entregado solo a personas desempleadas.

Las asignaciones como AUH y AUE, ¿recibirán la Renta Univesal?

Si, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH ) y Asignación Universal por Embarazo (AUE ) estarían incluidos dentro del nuevo beneficio, ya las asignaciones se tratan de ingresos asistenciales que impactan en el sector informal de la economía.

En cambio, los que perciban ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no estarían incuidos al pago del nuevo monto por ser trabajadores activos de la economía formal.

¿Cuál es el monto de la Renta Básica o Ingreso Universal?

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, informó mientras analizan el proyecto que esta Renta Universal será “la reconversión del IFE y otros planes sociales” y en cuanto al monto, el Ingreso equivaldría a un salario mínimo vital y móvil SMVM. Es decir, 16.875 pesos.