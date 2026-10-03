Las encuestas y la economía anticipan la disputa por las elecciones de 2027

Las elecciones de 2027 comenzaron a ocupar el centro de la discusión política, aunque todavía falta un año para octubre y recién entre mayo y junio quedará más claro quiénes serán los candidatos y cómo llegará Javier Milei en las encuestas.

El Gobierno busca sostener su programa económico y evitar por ahora el cierre de alianzas. La oposición, en cambio, intenta instalar las dudas sobre la actividad, el empleo y el consumo, mientras las distintas corrientes del peronismo necesitan tiempo para reorganizarse y encontrar un enemigo común.

Las dudas sobre la economía

Entre los principales argumentos opositores aparecen el aumento de la desocupación, el peso del trabajo informal y la pérdida de dinamismo en distintos sectores. El trabajo en negro llega al 45 por ciento, la pobreza aumentó al 32 por ciento y el empleo en la construcción cayó 1,1 por ciento, por primera vez en 15 meses.

La industria acumula una caída interanual del 5,7 por ciento, aunque entre julio y agosto se estabilizó, mientras que el consumo masivo retrocedió 1,1 por ciento. La inflación de septiembre cerró en torno al 1,7 por ciento y algunas consultoras, como C&T, estiman que podría ubicarse en 1,9 por ciento.

El JPMorgan alertó a sus clientes sobre el riesgo de que la Argentina entre en recesión. La actividad económica cayó 2,9 por ciento en julio, aunque Analytica y Orlando Ferreres midieron una leve recuperación en agosto. El resultado oficial del trimestre se conocerá en noviembre.

El riesgo país y los vencimientos de 2027

En Wall Street y en París buscan saber si el ministro de Economía, Luis Caputo, podrá hacer frente a los vencimientos de 2027. Caputo sostiene que sí, pero los banqueros mantienen dudas.

El riesgo país llegó a 640 puntos, luego bajó y volvió a rebotar hasta 650. En septiembre subió 19 por ciento. Además, el Banco Central redujo el ritmo de compra de dólares: adquirió US$473 millones durante ese mes, un 40 por ciento menos que en agosto.

En ese contexto, Milei aseguró que tiene una “bazuka de dólares para enfrentar los intentos desestabilizadores y golpistas”. El Presidente también mantiene su negativa a introducir correcciones en el programa económico.

El FMI pidió que el crecimiento no quede limitado a la energía, el campo y la minería, sino que se amplíe y se distribuya de manera más equitativa. Patricia Bullrich expresó una posición similar: “No podemos tener algunos sectores que crezcan tanto junto al comercio y la industria caídos”.

El Gobierno apuesta a las inversiones

Caputo afirmó que las exportaciones alcanzarán este año los 100.000 millones de dólares y que llegarán a 180.000 millones en 2031. También negó una devaluación y sostuvo: “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a ocurrir”.

Durante su visita a París, Milei buscó mostrar respaldo extranjero y anunció inversiones. El proyecto de Toyota por 1350 millones de dólares fue incluido en el RIGI para fabricar camionetas híbridas. Además, Total comunicó una inversión de 10.000 millones, Pan American Energy anunció otra en Chubut y Eramet informó una ampliación de 350 millones en Salta, vinculada al litio.

Según el Gobierno, el programa marcha de acuerdo con lo previsto. Milei sostuvo que 2028 será el mejor año de la historia argentina. Sin embargo, empresas e inversores compran bonos atados al dólar, se desprenden de títulos de mayor plazo y los industriales retrasan decisiones de inversión.

La oposición y la reorganización del peronismo

La oposición intenta instalar la fragilidad de la economía y cuestiona la respuesta del Gobierno frente a sectores como las personas con discapacidad y los deudores morosos. También busca avanzar con una sesión especial el 15 de octubre para tratar la discapacidad, la morosidad y la derogación del DNU 70/2023.

El peronismo todavía está lejos de alcanzar la unidad. Axel Kicillof aparece como posible candidato para 2027, pero las distintas corrientes necesitan organizarse y definir una estrategia común.

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 5,9 por ciento en septiembre respecto de agosto. El oficialismo, sin embargo, considera que puede revertir ese resultado. El índice había retrocedido casi 12 por ciento entre abril y mayo y, tras las elecciones de medio término de 2025, había recuperado todo lo perdido y luego subido 17 por ciento.

Las últimas encuestas mencionadas en el análisis muestran una recuperación de la opinión sobre la gestión del Gobierno, aunque el escenario todavía permanece abierto y los movimientos políticos recién comienzan a anticipar la disputa por las elecciones de 2027.