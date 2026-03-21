Las ventas en supermercados cayeron en enero: el consumo sigue en baja, según datos del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que las ventas en supermercados registraron una caída durante enero de 2026, reflejando una nueva señal de desaceleración del consumo en Argentina.

De acuerdo con el informe oficial, las ventas en supermercados a precios constantes bajaron 1,2% en comparación con enero de 2025, mientras que la caída fue de 1,5% respecto al mes anterior, en términos desestacionalizados.

El organismo estadístico detalló que “en enero de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes del año anterior”. Además, precisó que “el índice de la serie desestacionalizada presenta una baja de 1,5% mensual, mientras que la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1%”.

Estos indicadores forman parte del relevamiento que el INDEC realiza de manera mensual, incluyendo datos de supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, y permiten medir la evolución del consumo interno.

Un consumo que no logra repuntar

La caída en las ventas se da en un contexto económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la cautela en el gasto por parte de los hogares. El comportamiento del consumo masivo continúa siendo uno de los principales termómetros de la actividad económica.

Si bien el informe también incluye datos a precios corrientes —que suelen mostrar aumentos por efecto de la inflación—, el análisis a precios constantes permite observar con mayor precisión la dinámica real del consumo.

Indicadores que marcan tendencia

El dato de enero se suma a una serie de variaciones negativas registradas en los últimos meses, consolidando una tendencia de retracción en el sector. La evolución de estos indicadores será clave para evaluar la recuperación —o no— del consumo en el corto plazo.