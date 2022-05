Le vaciaron su cuenta sueldo y desde el banco le dijeron que “no pueden hacer nada”

La damnificada contó que no tuvo respuesta alguna por parte del banco Supervielle. No pudo recuperar nada y por ello denunció lo ocurrido en el Poder Judicial.

Una mujer denunció una estafa tras corroborar la desaparición de $46.500 pesos que tenía en su cuenta sueldo del banco Supervielle. Se trata de Silvia Sullivan quien se desempeña en Laboratorios Puntanos y cobra sus haberes a través de esa entidad bancaria. Todo ese dinero —que tenía destinado a distintos gastos personales— desapareció en un instante al ser debitado en un único movimiento.

Todo sucedió el miércoles 11 de mayo a las 00:12, un horario que a la dueña de la cuenta le llamó muchísimo la atención ya que, según sus dichos, jamás paga en esa franja horaria. El débito de los fondos quedó registrado en el home banking de la víctima. Según la denuncia, los $46.500 fueron destinados directamente al pago de una tarjeta Visa otorgada por el Banco Itaú, que no pertenece a Sullivan.

Al corroborar que su dinero había desaparecido, el 12 de mayo por la mañana la mujer estafada se presentó en la sede central del banco Supervielle, donde un empleado le reveló en detalle el movimiento del dinero. Le dijeron que, según indica el software del banco, el pago salió de la cuenta de Sullivan como si ella misma lo hubiese realizado. Le dijeron que los fondos para abonar esa tarjeta Visa Itaú salieron del mismo modo en que la víctima paga sus cuentas habitualmente: desde su home banking a la que se accede con su usuario y contraseña.

“Jamás hice ese pago; nunca accedo a mi cuenta a esa hora y no tengo ninguna tarjeta Visa del Banco Itaú. Yo tenía esos $46.500, que eran la mitad de mi sueldo, destinados a pagar otras cosas y para subsistir. De un momento a otro me quedé sin un centavo. Fui al banco al que pertenezco, porque manejan mi cuenta sueldo, y resultó que me la vaciaron y no me dan ningún tipo de solución o respuesta. Directamente me dijeron que no podían hacer más nada”, contó Silvia.

“A lo único que atinaron fue a decirme que desconociera el pago desde mi home banking para ver si recuperaba la plata. Me recomendaron hacer ese paso y esperar. Fue su única salida y la respuesta que obtuve. Lo hice. Pero nunca, hasta hoy, recuperé un peso. Nada. Luego de eso se cerraron en que no me pueden ayudar, que el sistema les indica que utilizaron mi usuario y contraseña, pero yo no pagué nada. Era la plata que me quedaba para vivir el resto del mes. Nadie se hizo cargo de nada en el Supervielle”, añadió la mujer con una mezcla de furia y tristeza.

Sullivan dejó el banco y se dirigió hasta el Poder Judicial para denunciar la desaparición de su dinero en la Unidad de Abordaje Fiscal de la 1a Circunscripción Judicial, ubicada en el segundo subsuelo del edificio. Sin embargo, dijo que ningún empleado le tomó la denuncia, y que solo le explicaron que este tipo de trámites se hacen por internet.

El único consuelo verbal y en persona que recibió fue que en pocos días recibiría una respuesta por su denuncia. Pero hasta hoy nadie la llamó ni la notificaron sobre ningún trámite o pericia. “Contrataré un abogado porque quiero saber qué pasó y recuperar mi dinero. El Supervielle, supuestamente, debe custodiar mi plata, mi sueldo, porque allí cobro mis haberes. No puede ser que el dinero de la gente desaparezca”, subrayó.

Un caso similar

Martín Samos experimentó un trance similar con el banco Supervielle. Le cambiaron la clave del home banking y, en un lapso de unos once minutos, realizaron quince transferencias a un banco virtual hasta vaciarle la cuenta. Cada giro promediaba los $8.500.

Sin embargo, al menos en su caso, la entidad bancaria finalmente reconoció que se había tratado de una estafa, y después de un mes y medio le devolvió a Samos todo el dinero que le habían extraído de su cuenta.