Leila Gianni rompió con La Libertad Avanza y denunció presuntos pedidos de retornos de sueldos

La concejal de La Matanza Leila Gianni confirmó su ruptura con La Libertad Avanza (LLA) y anunció que dejará el bloque oficialista, aunque continuará ocupando su banca. La dirigente cuestionó el funcionamiento interno del espacio y denunció presuntos pedidos de dinero a militantes incorporados a organismos estatales.

Gianni, quien durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei se convirtió en una activa defensora del Gobierno nacional, aseguró que decidió alejarse porque considera que el espacio dejó de representar los principios que la llevaron a incorporarse al proyecto libertario.

Gianni explicó los motivos de su salida de La Libertad Avanza

La concejal sostuvo que su decisión responde a diferencias profundas con la conducción política y el armado territorial de LLA en La Matanza.

“Salí de un espacio que dejó de representar aquello por lo que decidí luchar”, afirmó.

Gianni recordó además su paso por el Gobierno nacional y aseguró que Javier Milei le había pedido que fuera “su espada” para enfrentar prácticas que identificaban con la corrupción.

Sin embargo, la dirigente sostuvo que dentro de la estructura libertaria comenzaron a reproducirse conductas que, según su denuncia, contradicen los principios defendidos originalmente por el espacio.

La denuncia por presuntos retornos de salarios

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo relacionado con supuestos pedidos de dinero a personas incorporadas a organismos públicos.

Gianni acusó a dirigentes vinculados al espacio libertario de pedir “retornos del sueldo” a militantes incorporados a ANSES.

Las expresiones corresponden a una denuncia pública realizada por la concejal y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, no se informó sobre una resolución judicial que haya acreditado esas acusaciones.

La dirigente también cuestionó las trayectorias políticas de algunos integrantes del armado libertario, a quienes señaló por haber transitado diferentes espacios partidarios en busca de cargos.

Críticas al armado político de LLA

Los cuestionamientos de Gianni también alcanzaron a la organización partidaria y a decisiones relacionadas con la fiscalización electoral.

“No puedo ser incoherente con mis convicciones ni fingir demencia”, sostuvo la concejal.

Además, afirmó que cuando los propios dirigentes “transan con el poder de turno” terminan reproduciendo, según su interpretación, las mismas prácticas que La Libertad Avanza había prometido combatir.

La salida representa un nuevo quiebre político dentro del espacio libertario y coloca a Leila Gianni en una posición abiertamente crítica respecto de la conducción territorial de LLA, después de haber sido una de las figuras que defendió públicamente al Gobierno de Javier Milei.

Gianni, no obstante, mantendrá su banca como concejal de La Matanza tras abandonar el bloque.