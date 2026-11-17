El papa contó que habló con el Presidente sobre la crisis económica, el valor de la vida y el respeto por el ser humano durante su gira por Sudamérica.

El papa León XIV le pidió al presidente Javier Milei que tuviera en consideración a los más necesitados de la sociedad argentina y cuestionó el uso de un “lenguaje violento”, según declaró ante periodistas a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma.

El Pontífice habló sobre las reuniones que mantuvo con el mandatario durante su visita al país y remarcó que sus mensajes no tuvieron una intención partidaria. “Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, afirmó.

Publicidad

El contenido de las conversaciones con el Presidente

León XIV explicó que uno de los ejes de sus charlas con Milei fue el respeto por el ser humano y la necesidad de prestar especial atención a quienes atraviesan mayores dificultades.

“Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, señaló el Papa.

El Pontífice indicó que también abordaron las dificultades económicas que atraviesa la Argentina. Según su relato, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida y del valor de cada persona “en todas sus etapas”.

“Tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo”, sostuvo.

Diferencias ideológicas y buen trato personal

El Papa reconoció que existen diferencias ideológicas entre la doctrina social de la Iglesia y las posiciones del Gobierno argentino. Sin embargo, destacó el buen trato personal con Milei y comparó ese vínculo con la relación que el Presidente había construido con su antecesor, Francisco.

León XIV, de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar, realizó las declaraciones durante el vuelo de regreso a Roma, luego de concluir su gira apostólica por Sudamérica.

La gira había comenzado el 6 de noviembre en Uruguay y continuó entre el 8 y el 11 en la Argentina, antes de finalizar con una visita a Perú.