León XIV visitará Argentina en noviembre: cuáles son los lugares previstos en la agenda del Papa

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina avanza en la definición de los lugares y actividades que formarán parte de su agenda durante su estadía en el país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, brindó detalles sobre el itinerario que se encuentra en preparación y aclaró que algunas de las actividades todavía están sujetas a eventuales modificaciones y a la confirmación definitiva de la Santa Sede.

Entre los sitios contemplados aparecen el Cottolengo Don Orione de Claypole, la cárcel de Devoto, la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la Plaza San Martín, el Palacio San Martín y el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Claypole y la cárcel de Devoto, entre las visitas previstas

Según explicó García Cuerva en declaraciones a Radio Mitre, el Cottolengo de Claypole sería uno de los primeros lugares que visitaría León XIV durante la mañana del lunes.

Otro de los puntos que se encuentra avanzado dentro de la planificación es la cárcel de Devoto, donde el pontífice podría mantener un encuentro durante la jornada del miércoles, antes de trasladarse hacia la Basílica de Luján.

El arzobispo evitó considerar definitivamente confirmada la actividad en el establecimiento penitenciario, aunque aseguró que la posibilidad se encuentra encaminada y que continúan realizándose recorridas y tareas preparatorias en el lugar.

García Cuerva también destacó el interés de León XIV por la pastoral carcelaria y recordó que el pontífice lo designó delegado pontificio en esa área.

Homenaje a San Martín y encuentro interreligioso

Otro de los puntos evaluados para la agenda papal es el Palacio San Martín, donde podría desarrollarse un encuentro ecuménico e interreligioso.

Además, en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, León XIV tendría previsto rendir un homenaje al general José de San Martín en la tradicional plaza porteña que lleva el nombre del Libertador.

La organización trabaja de manera conjunta con diferentes organismos estatales para coordinar los desplazamientos, las medidas de seguridad y la logística necesaria para una visita que se espera convoque a miles de personas.

El Monumento a los Españoles sería escenario de la misa central

Uno de los principales puntos de concentración sería el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El lugar fue propuesto para realizar la misa central de León XIV en Buenos Aires y también un multitudinario encuentro con jóvenes.

La elección responde a la intención de realizar las actividades en espacios abiertos que permitan una participación amplia, aunque con controles e inscripción previa.

García Cuerva señaló que la organización busca evitar lugares con un aforo limitado para facilitar la participación de los fieles que quieran acercarse a ver al pontífice.

Descartaron realizar actividades en el estadio de River

En ese contexto quedó descartada la posibilidad de utilizar estadios de fútbol.

La alternativa había tomado fuerza luego de conocerse que River Plate había puesto el estadio Monumental a disposición para alguna de las actividades de la visita.

Sin embargo, García Cuerva explicó que se priorizarán espacios abiertos y sostuvo que la decisión también responde a un criterio de austeridad, ya que utilizar diferentes escenarios implicaría montar nuevas estructuras de sonido, pantallas y logística.

Como referencia sobre la convocatoria que podría generar un encuentro juvenil, el arzobispo recordó experiencias internacionales recientes en las que participaron decenas de miles de jóvenes.

Nación, Ciudad y Provincia coordinan el operativo

La visita también demandará un importante dispositivo de seguridad y coordinación entre diferentes jurisdicciones.

De acuerdo con García Cuerva, el Gobierno nacional trabaja junto con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones involucradas en el recorrido.

El arzobispo destacó el trabajo conjunto entre la Iglesia y los diferentes niveles del Estado y consideró que la organización ya está generando instancias de diálogo y cooperación institucional.

También señaló que, para las actividades que se desarrollen en territorio porteño, parte de los gastos organizativos serán afrontados por el Gobierno nacional y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Santa Sede tendrá la última palabra sobre la agenda

Desde el Arzobispado de Buenos Aires indicaron que recibieron numerosas propuestas de instituciones y personas interesadas en participar o recibir al pontífice.

Sin embargo, García Cuerva pidió tener en cuenta que la estadía será breve y que resulta imposible incorporar todas las solicitudes al programa.

Por ese motivo, el cronograma continuará ajustándose durante las próximas semanas y la Santa Sede tendrá la decisión definitiva sobre las actividades, lugares y horarios de León XIV en Argentina.

La visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre marcará uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más relevantes del año en el país y se espera una importante movilización de fieles durante las principales celebraciones.