Ley de Celiaquía: una respuesta necesaria impulsada por Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga

La Celiaquía atraviesa situaciones cotidianas como salir a comer con amigos o compartir una cena familiar. En San Luis, una actualización de la ley provincial busca facilitar esas experiencias y garantizar opciones seguras para las personas que deben evitar el gluten.

La iniciativa, impulsada por los diputados del departamento Pedernera Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga, obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados de San Luis.

El proyecto establece que restaurantes, bares, locales de comida rápida, comedores escolares, establecimientos de salud y otros espacios alcanzados por la normativa deberán contar con al menos una opción de menú libre de gluten.

La propuesta también incorpora de manera expresa la prevención de la contaminación cruzada. Para una persona celíaca, un alimento puede ser originalmente seguro y dejar de serlo si durante su preparación entra en contacto con productos que contienen gluten.

Actualización de la normativa

La reforma incorpora los avances de la legislación nacional, incluidos los medicamentos libres de gluten. Además, establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, con responsabilidades en capacitación, prevención y coordinación de políticas de acompañamiento.

“Hay problemas que desde afuera pueden parecer pequeños porque forman parte de cosas tan simples como sentarse a comer. Pero cuando una persona tiene que organizar su vida alrededor de ellos todos los días, dejan de ser pequeños. La política también tiene que ocuparse de esas cosas”, señaló Nicolás González Ferro.

Se estima que alrededor del 1 % de la población padece celiaquía. En San Luis hay aproximadamente 1.700 personas diagnosticadas y existe, además, un importante nivel de subdiagnóstico.

La iniciativa fue trabajada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, con el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud provincial y la participación de asociaciones de personas celíacas.

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser analizado por el Senado provincial.