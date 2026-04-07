Ley de Glaciares: el oficialismo busca dictamen exprés en Diputados para avanzar con la reforma

La Cámara de Diputados se prepara para una jornada clave en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno nacional. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), buscará este martes obtener un dictamen favorable en comisión para tratar el proyecto en una sesión especial convocada para el miércoles.

El pedido de sesión fue formalizado por legisladores de LLA, junto a representantes de la UCR, bloques provinciales y espacios aliados, en línea con la estrategia del Ejecutivo de acelerar el tratamiento de la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado el pasado 26 de febrero.

Avance legislativo y apoyo político

El proyecto apunta a modificar el marco regulatorio vigente con el objetivo de fomentar inversiones mineras, en especial en regiones del norte y el oeste del país, en articulación con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

La iniciativa cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte potencial minero, como Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes promueven la normativa como una herramienta para atraer capitales y dinamizar economías regionales.

Clave: el dictamen en comisiones

Para habilitar el debate en el recinto, el oficialismo deberá obtener este martes un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. La reunión fue convocada para las 14 y se prevé una instancia informativa con invitados, seguida de la firma de los dictámenes.

Según estimaciones parlamentarias, el oficialismo y sus aliados contarían con las firmas necesarias: al menos 18 en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y espacios provinciales.

Debate con antecedentes y controversias

El tratamiento de la reforma llega luego de audiencias públicas realizadas entre el 25 y 26 de marzo, en las que participaron cerca de 400 expositores entre modalidad presencial y virtual. El proceso generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que advierten sobre posibles impactos en la protección de glaciares y el ambiente.

Proyección de votos en el recinto

Desde La Libertad Avanza se muestran optimistas respecto a alcanzar el quórum de 129 diputados para iniciar la sesión y reunir entre 130 y 134 votos afirmativos para sancionar la ley.

El bloque oficialista cuenta con 94 legisladores propios y sumaría apoyos de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, sectores de la UCR, el PRO, legisladores provinciales y otros aliados clave, lo que permitiría consolidar la mayoría necesaria.