Liberaron a Nahuel Gallo y vuelve a la Argentina tras más de 14 meses detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien permaneció detenido en la República Bolivariana de Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, fue liberado este domingo 1 de marzo de 2026 y ya se encuentra en vuelo de regreso a la Argentina tras más de 14 meses de detención arbitraria, informaron fuentes oficiales y su entorno familiar.

Fin de una detención que tensó relaciones bilaterales

Agradecimiento institucional y reencuentro familiar

La noticia fue confirmada por María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, a través de sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, expresó la mujer.

Desde Buenos Aires, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó oficialmente su papel en la gestión humanitaria que permitió la liberación. En su comunicado agradeció a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación…, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento…”.

La gestión se realizó con la intermediación de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que facilitó el contacto entre las partes, destacaron desde la AFA.

Desde diciembre de 2024, Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, estaba detenido en el penal El Rodeo I sin comunicación regular con su familia ni un proceso judicial público, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos países y reclamos de organismos de derechos humanos.

La liberación se produce en un contexto de excarcelaciones en Venezuela tras cambios políticos internos, y se espera que el retorno de Gallo sea un momento de alivio para su familia, que desde hace meses exigía su restitución y asistencia consular.