Llaman a la reflexión sobre la “Ley Ómnibus” en el Sector Cinematográfico de San Luis

Estimados legisladores de nuestra Provincia:

Los referentes del sector Audiovisual de San Luis hemos redactado este documento en consecuiencia a lo mencionado en la Ley Ómnibus sobre el sector cinematográfico.

Entiendo que algunos se encontrarán más cerca de nuestro reclamo, y otros más alejados por obligaciones partidarias. Es comprensible, lógico, y parte de nuestra democracia, que así sea.

Nuestro planteamiento, aún así, es constitucional. Personalmente no me parece mal que un gobierno decida modificar las cosas, pero siempre desde el marco del diálogo, la ley, y el respeto. Lo manifestado en el documento que envió al congreso el PEN, especialmente sobre el cine, no tiene análisis, ni ha sido consensuado con el sector.

Se condena a un sector que se autosustenta, que inyecta dinero en la sociedad con trabajo digno y legítimo, por pura ignorancia. Mucha gente se toma la libertad de hablar de cine por el conocimiento que ha obtenido a través de notas periodísticas tendenciosas.

Se necesita diálogo y conocimiento para votar, y esa responsabilidad cae, honorablemente, en ustedes.

Condenar al cine con esa ley, es destruir una fuerte, poderosa, que no había podido destruir el bloqueo de los Estados Unidos a las compras de celuloide en la década del ´40, en el siglo pasado. Hoy la amenaza es interna… quiero creer.

Les ruego que recuerden que ustedes son los ancestros de sus descendientes. Entiendo que es muy difícil juzgar un contexto histórico cuando se vive en él, pero si hoy cae nuestra industria cinematográfica, por un análisis trasnochado de leyes, una parte de esa responsabilidad será de ustedes.

Y si hoy el cine se mantiene, y se llega a un diálogo, también ustedes serán las y los justos que dieron pie al consenso y la reescritura de la historia del cine argentino.

Para que haya libertad, tiene que haber igualdad. Para que haya igualdad, debe haber fraternidad. Busquemos el diálogo.

Atte.

César Albarracín

Director de Cine