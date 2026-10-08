“¿Llegamos a noviembre?”: realizarán un conversatorio gratuito sobre estrés y bienestar emocional docente en Villa Mercedes

En el marco del Mes de los Docentes, la ciudad de Villa Mercedes será escenario de un conversatorio dedicado a una problemática que atraviesa cotidianamente la actividad educativa: el estrés laboral, la gestión de las emociones y el bienestar psicológico de quienes ejercen la docencia.

Bajo el título “¿Llegamos a noviembre?”, la iniciativa propone generar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje destinado especialmente a docentes que buscan incorporar herramientas para afrontar las exigencias emocionales que se presentan durante el ciclo lectivo.

La actividad, denominada “Cuidar a quienes cuidan: emociones y bienestar docente en el aula”, se realizará el sábado 31 de octubre, de 10:30 a 12:30, en El Estudio Cowork, ubicado en Salta 474, con participación gratuita y cupos limitados.

El desgaste emocional docente, en el centro del encuentro

El trabajo en las aulas implica mucho más que la transmisión de conocimientos. La convivencia escolar, las demandas institucionales, las relaciones interpersonales y las situaciones de conflictividad forman parte de un escenario que puede generar importantes niveles de tensión y desgaste emocional.

En ese contexto, el conversatorio buscará poner en discusión la importancia del cuidado de la salud emocional de los educadores, reconociendo que el bienestar de quienes enseñan también constituye un aspecto relevante para el desarrollo de la actividad educativa.

La propuesta estará orientada a compartir herramientas prácticas de gestión emocional, con especial atención a tres ejes que atraviesan la realidad cotidiana de las instituciones escolares: ansiedad, conflictividad y estrés.

A través de estos núcleos temáticos, se pretende favorecer la reflexión sobre las emociones que surgen en el ejercicio profesional y las posibilidades de desarrollar recursos personales para afrontar situaciones complejas dentro del ámbito escolar.

Tres profesionales de la psicología estarán a cargo del conversatorio

El encuentro contará con la participación de los psicólogos Karen Carrión, Alicia Calosso y Pablo Mangieri, quienes tendrán a su cargo el abordaje de las temáticas previstas.

La intervención de los profesionales permitirá acercar conocimientos y herramientas vinculadas con la gestión emocional, en un espacio especialmente pensado para las necesidades y experiencias del sector docente.

La iniciativa parte de una premisa central: cuidar a quienes diariamente acompañan los procesos educativos también implica reconocer sus propias necesidades emocionales.

En este sentido, el conversatorio propone ofrecer un ámbito donde las dificultades asociadas al estrés y la convivencia escolar puedan ser abordadas desde una perspectiva de bienestar y cuidado personal.

Una actividad gratuita con inscripción previa

La jornada tendrá una duración de dos horas y se desarrollará en las instalaciones de El Estudio Cowork, en pleno ámbito urbano de Villa Mercedes.

La participación será gratuita, aunque los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que resulta necesario reservar un lugar con anticipación.

Los interesados podrán solicitar su inscripción comunicándose al 2657 500035.

La actividad cuenta con la invitación y el auspicio de elestudiofoto, mientras que acompañan elestudiowork y la Coordinación de Relaciones Educativas de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Con esta propuesta, se busca incorporar a la agenda educativa local un espacio dedicado al bienestar emocional docente, especialmente en una etapa del año en la que las exigencias propias del cierre del ciclo lectivo adquieren particular relevancia.

Información para participar