Llegó el Tren de Capital Humano a Justo Daract: atención médica gratuita y servicios sociales

El Tren de Capital Humano, una formación compuesta por 11 vagones que ofrece servicios de salud, asistencia social y propuestas culturales, se encuentra en la provincia de San Luis tras un trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial.

Luego de iniciar su recorrido el lunes en Beazley, donde permaneció hasta el miércoles, el operativo sanitario se trasladó desde este jueves a Justo Daract, ampliando el acceso a prestaciones médicas en el interior provincial.

La entrega de turnos comienza a las 8:00, mientras que la atención se desarrolla desde las 9:00, con una amplia cobertura destinada a la población en general.

Entre los servicios disponibles se encuentran consultas con médicos generalistas, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y nutricionistas, además de estudios como mamografías, radiografías e inmunizaciones.

También se destaca la presencia de oftalmólogos, quienes realizan diagnósticos y entregan anteojos gratuitos en el acto a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, participó de la primera jornada en Justo Daract y remarcó la importancia del operativo: “A excepción de la atención oftalmológica y la entrega de anteojos, que están destinadas a niños y adolescentes, el resto de los servicios son para toda la población”.

Además, explicó que la Provincia aporta la logística en cada localidad junto con profesionales de la salud, y subrayó que el objetivo del tren es “acercar oportunidades a los vecinos como complemento del sistema sanitario provincial”.

Este tipo de iniciativas refuerza el acceso a la salud en zonas donde la demanda supera la oferta habitual, consolidando una estrategia de atención territorial con impacto directo en la comunidad.