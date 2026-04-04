Lluvia de fuego en Río Negro: identifican restos de un cohete chino que cruzaron el cielo patagónico

Un impactante fenómeno luminoso sorprendió a habitantes del sur argentino durante la madrugada, cuando fragmentos incandescentes atravesaron el cielo de la provincia de Río Negro, generando incertidumbre y una rápida viralización en redes sociales.

🌌🔥 Lluvia de fuego en el cielo argentino Impactante fenómeno en la Patagonia: restos de un cohete chino cruzaron el cielo y se desintegraron en plena madrugada 😱✨ 📍 Fue visto desde Bariloche, Viedma y General Roca 🚀 Expertos confirmaron: no fue un meteorito, sino basura espacial 📹 El evento duró varios segundos y quedó registrado en decenas de videos #RíoNegro #Patagonia #CieloArgentino #Fenómeno #BasuraEspacial #Astronomía #Impactante #Viral #Noticias #Actualidad #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El evento ocurrió a las 0:41 de este sábado, cuando una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B —también conocido como Long March— ingresó a la atmósfera terrestre, desintegrándose por completo ante la mirada de cientos de testigos.

Según informaron especialistas en vigilancia espacial, el objeto correspondía a basura espacial derivada de una misión previamente completada. La fricción con las capas altas de la atmósfera provocó su fragmentación y combustión, generando las llamativas estelas de fuego visibles desde ciudades como San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma.

A diferencia de un fenómeno natural como un meteorito, este tipo de reingresos se caracteriza por una menor velocidad y una fragmentación progresiva, lo que facilita su identificación. En este caso, la trayectoria prolongada y la duración del evento —de varios segundos— reforzaron la hipótesis de un origen artificial.

Desde organismos de control indicaron que no se registraron daños materiales ni caída de restos en zonas urbanas, ya que la mayor parte de la estructura se consumió antes de llegar a la superficie.

El fenómeno fue ampliamente registrado en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, mostrando un espectáculo poco habitual en el cielo patagónico y generando todo tipo de especulaciones en los primeros minutos.

Este tipo de eventos, aunque llamativos, forman parte del funcionamiento habitual de la actividad espacial, donde los restos de cohetes o satélites reingresan a la atmósfera tras cumplir su ciclo operativo.