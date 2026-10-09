Lluvias en la provincia: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Las lluvias continuarán siendo una posibilidad en San Luis durante el fin de semana largo, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). El sábado se espera una mejora temporaria, mientras que el domingo regresarían la inestabilidad y las tormentas aisladas.

El organismo provincial emitió un informe especial, vigente hasta el miércoles 14 de octubre, en el que advirtió que persistirá el período de inestabilidad, aunque con mejoramientos temporarios.

Cómo estará el tiempo el sábado

Para el sábado se prevé un leve ascenso de las temperaturas máximas. La mínima promedio será de 7 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

El cielo estará parcialmente nublado y habrá una baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas. El viento soplará desde el sudeste.

El pronóstico para el domingo y el lunes

Las condiciones cambiarán el domingo, cuando se espera una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 20 °C, con viento predominante del este.

El lunes continuará el tiempo inestable, aunque sin grandes variaciones térmicas. El cielo estará de parcialmente nublado a nublado, con una mínima promedio de 10 °C y una máxima de 19 °C. El viento soplará del noreste.