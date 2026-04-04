Lluvias en Villa Mercedes: el mal tiempo continuará durante todo el fin de semana, según el SMN

Villa Mercedes se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Tras las intensas lluvias registradas el viernes, que alcanzaron los 52,6 milímetros, el panorama meteorológico anticipa nuevas precipitaciones en la región.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentará con tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, en un contexto de temperaturas frescas que oscilarán entre los 11°C y los 16°C.

El domingo, en tanto, se perfila como la jornada más inestable. Se esperan lluvias durante todo el día, con registros térmicos similares: una mínima de 11°C y una máxima que no superaría los 15°C.

El inicio de la semana mostrará una leve mejora en las condiciones, aunque no será total. Durante la madrugada del lunes podrían registrarse chaparrones aislados, pero con el correr de las horas el clima tenderá a estabilizarse. Sin embargo, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Para los días siguientes, el organismo prevé un descenso en las temperaturas mínimas, que podrían ubicarse cerca de los 7°C, mientras que las máximas no superarían los 20°C, consolidando un escenario otoñal en la ciudad.