Lluvias y descenso de temperatura: así seguirá el tiempo en Villa Mercedes

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis anticipó para este jueves 10 de septiembre una jornada con precipitaciones probables, cielo mayormente nublado y poco cambio de las temperaturas en gran parte de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico, la nubosidad irá en aumento y existe probabilidad de lluvias y tormentas aisladas desde el mediodía. Los primeros fenómenos se esperan en la región norte, con avance progresivo hacia el sur provincial.

Durante el cierre de la jornada, algunas tormentas podrían intensificarse, principalmente en el norte de San Luis.

En cuanto a las temperaturas, el promedio provincial se ubicará entre una mínima de 4 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana, el viento será leve y de direcciones variables. Después del mediodía, se espera que rote hacia el cuadrante este, con intensidades de entre 12 y 28 km/h y algunas ráfagas.

Cómo seguirá el tiempo el viernes

Para el viernes 11 de septiembre, la REM prevé una jornada inestable y con descenso de las temperaturas.

El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado, con posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia. Tampoco se descarta la presencia de algunas tormentas.

Las temperaturas rondarán los 6 °C de mínima y 18 °C de máxima, en promedio provincial.

El viento será variable del cuadrante sureste, entre brisa y leve, con velocidades estimadas de 6 a 18 km/h y algunas ráfagas.

La evolución de las condiciones meteorológicas será especialmente relevante durante ambas jornadas debido al avance de la inestabilidad desde el norte hacia el resto de la provincia.