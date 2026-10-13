Lluvias y menos calor: el SMN anticipa cómo será el trimestre en San Luis

Las lluvias podrían ubicarse por encima de los valores habituales en San Luis durante los próximos tres meses, mientras que las temperaturas medias tendrían una mayor probabilidad de resultar inferiores a las normales, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La tendencia surge del Pronóstico Climático Trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2026, elaborado por el organismo el 30 de septiembre. El informe analiza las condiciones esperadas para distintas regiones del país.

Qué prevé el SMN para las precipitaciones

En el caso de las precipitaciones, el SMN ubicó al centro-sur de Cuyo dentro de la categoría “superior a la normal”. La misma clasificación alcanza a Córdoba, La Pampa, el oeste de Santa Fe y otras áreas del país.

San Luis está comprendido dentro de esa zona, por lo que para el conjunto del trimestre existen mayores probabilidades de que las lluvias acumuladas superen el límite superior de los valores considerados normales para esta época del año.

El organismo también advirtió que podrían registrarse eventos localmente más intensos que lo habitual.

Temperaturas inferiores a las normales

La perspectiva indica además una mayor probabilidad de que la temperatura media sea inferior a la normal en gran parte de Cuyo, además de Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Para establecer las categorías, el SMN considera como rango normal un valor aproximado de hasta 0,5 °C por debajo o por encima de la media. Cuando los registros quedan fuera de esos límites, pasan a ser considerados inferiores o superiores a la normal.

El informe también señala que durante el trimestre podrían existir mayores posibilidades de una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas, especialmente en la franja central y el noreste del país.

El alcance del pronóstico trimestral

El pronóstico no significa que lloverá durante todos los días ni que no habrá jornadas de mucho calor en San Luis. Se trata de una perspectiva sobre las condiciones medias del período y no permite anticipar fenómenos puntuales.

El SMN aclaró que este tipo de previsiones no contempla eventos de corta duración, como olas de calor o de frío, sistemas frontales o tormentas particulares. Por ese motivo, recomendó complementar la información con los pronósticos diarios y semanales, además del sistema de alerta temprana.