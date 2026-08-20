“Lo que les digo yo lo voy a cumplir”: Poggi anunció obras para dos escuelas de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves en Villa Mercedes la entrega de 83 bicicletas TuBi a estudiantes de quinto año. Durante el acto, anunció que se proyectarán obras de ampliación para la Escuela Técnica N° 19 “Bernardino Rivadavia” y la Escuela Pública Autogestionada N° 7 “Eduardo Galeano”, que comparten edificio y atraviesan dificultades de espacio.

El gobernador Claudio Poggi llegó esta mañana a la Escuela Técnica N° 19 “Bernardino Rivadavia” de Villa Mercedes para entregar bicicletas del programa TuBi a alumnos de quinto año.

La actividad contó con la presencia del intendente Maximiliano Frontera y el ministro de Educación, Guillermo Araujo. En total, fueron entregados 83 rodados.

Durante el acto, Poggi destacó que el programa busca promover hábitos saludables, actividad física y el uso de medios de transporte sustentables. También remarcó que las bicicletas son ensambladas en la ciudad de Villa Mercedes, una característica que, según señaló, contribuye a la generación de empleo local.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, desde el regreso del programa TuBi ya fueron entregadas 11.209 bicicletas en toda la provincia de San Luis.

Compromiso para solucionar los problemas edilicios

Además de la entrega de bicicletas, el gobernador centró parte de su discurso en la situación edilicia que atraviesan las dos instituciones que funcionan en el mismo edificio.

Poggi reconoció las dificultades de espacio existentes y aseguró que el Gobierno provincial trabajará en un proyecto para determinar las obras necesarias.

“He tomado conocimiento de las dificultades de espacio que tienen para que las actividades puedan desarrollarse bien”, señaló el mandatario.

En ese sentido, adelantó que volverá a las escuelas durante los próximos meses para evaluar junto con arquitectos e ingenieros las necesidades de infraestructura.

El objetivo, según explicó, es incorporar las obras al presupuesto provincial del próximo año y avanzar posteriormente con los procesos de licitación para concretar las ampliaciones.

“Vamos a incluir las obras en el presupuesto del próximo año, de manera tal de que con el comienzo del ciclo lectivo podamos llamar a licitación pública para hacer la ampliación de la Escuela Técnica y eventualmente de la Escuela Galeano que necesitemos”, afirmó.

Críticas a proyectos anteriores

Durante su discurso, Poggi también cuestionó la falta de concreción de proyectos de infraestructura escolar impulsados durante gestiones anteriores.

Explicó que la Escuela Técnica N° 19 había presentado en 2026 un proyecto ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que no obtuvo resultados favorables. También mencionó un antecedente de 2018.

El gobernador vinculó además la situación con una licitación realizada en junio de 2023 para mejorar una escuela técnica de Villa Mercedes, cuya obra finalmente no se concretó.

“Estamos ahora corrigiendo todo lo que fue una mentira en su momento”, sostuvo Poggi, quien también pidió disculpas en nombre del Estado por las obras que no llegaron a ejecutarse.

Frente a los estudiantes y docentes, el mandatario provincial aseguró que asumirá personalmente el seguimiento de las mejoras.

“Lo que les digo yo lo voy a cumplir. Entonces, vamos a hacer todos los arreglos necesarios para que las clases se dicten en orden, en armonía, y que puedan educarse bien”, afirmó.

Al finalizar el encuentro, Poggi recibió una carpeta elaborada por las instituciones con el detalle de los problemas edilicios que deberán ser analizados para definir las futuras intervenciones.

Entregaron ejemplares de “Malvinas, El Legado”

Durante la misma jornada, autoridades escolares y representantes de instituciones de Villa Mercedes recibieron ejemplares del libro “Malvinas, El Legado”, una producción del Gobierno provincial que reúne testimonios e historias de 79 veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familiares.

La entrega estuvo a cargo de Gustavo Díaz, director de la Agencia de Noticias.

Por la Escuela Técnica N° 19 “Bernardino Rivadavia”, recibió el ejemplar la regente de Formación General, Virginia Domínguez. En representación de la Escuela Pública Autogestionada N° 7 “Eduardo Galeano”, lo recibió su directora, Carina Iglesias.

También recibieron ejemplares Yasef Becher, en representación de Cien Guitarras Mercedinas, y Miguel Torres y Hugo Barreda, por el Club de Ciclistas Veteranos “La Peña Mercedina”.