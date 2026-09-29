Los aumentos de octubre: alquileres, transporte, prepagas y servicios públicos

Los aumentos que comienzan a aplicarse en octubre impactarán en distintos rubros de la economía argentina, entre ellos los alquileres, el transporte, los peajes, los combustibles, las prepagas y los servicios públicos.

Los incrementos se producen pese a la desaceleración de la variación de precios registrada en los últimos meses y continuarán presionando sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos con contratos regidos por la derogada ley de alquileres deberán afrontar durante octubre la última actualización obligatoria del Índice de Contratos de Locación (ICL), debido a que se cumplen tres años del fin del régimen.

Para los contratos con actualizaciones libres, los ajustes dependerán de los plazos y mecanismos establecidos. En octubre, los valores subirán 6,72% para los contratos con ajuste trimestral, 9,83% para los cuatrimestrales, 17,04% para los semestrales y 31,67% para los anuales.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos aumentará 3,6% en la provincia de Buenos Aires y 3,7% en la Ciudad de Buenos Aires. Con la tarjeta SUBE, los pasajes pasarán a costar entre $920,48 y $1.507,58, según la distancia y la jurisdicción.

En las líneas de la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo, de 0 a 3 kilómetros, será de $1.206,39. El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.357,18; el de 6 a 12 kilómetros, $1.507,98; y el de 12 a 27 kilómetros, $1.507,58.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo hasta 3 kilómetros será de $920,48. Los recorridos de 3 a 6 kilómetros costarán $1.022,81; los de 6 a 12 kilómetros, $1.101,59; y los de 12 a 27 kilómetros, $1.180,44.

El pasaje del subte porteño también tendrá una suba del 3,7%. La tarifa con SUBE registrada será de $1.817, mientras que el valor sin nominalizar ascenderá a $2.541,10. El premetro costará $635,95.

Trenes y peajes

Los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual a comienzos de septiembre, cuando el boleto mínimo aumentó 14,29% y llegó a $480 con SUBE registrada. Si se establece un nuevo incremento, deberá publicarse en los próximos días en el Boletín Oficial.

Los peajes de jurisdicción porteña subirán 3,7% en octubre. Para vehículos livianos de dos ejes, las tarifas en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico.

En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.994,73 en hora no pico y $2.820,85 en hora pico. En Alberti, costarán $1.516,26 y $1.914,97, respectivamente.

Combustibles, prepagas y servicios públicos

La nafta y el gasoil aumentarán durante octubre por la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. También podría registrarse una suba mayor por el encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente. El incremento será aplicado directamente, sin aviso previo.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán entre 1,9% y 4,9%, según la compañía, el plan y la región del país.

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua continuarán con sus actualizaciones mensuales. En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un aumento de 2,7% en las tarifas de agua y desagües cloacales.

Se mantendrán el descuento del 15% para los usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

Con información de: noticiasargentinas.com