Los entrenamientos podrían volver antes, pero para la competencia en Villa Mercedes aún falta un tiempo

El retorno del futbol alemán, la posibilidad de trasladar partidos de la novel Liga Profesional al interior y el buen status sanitario de la Provincia de San Luis, alentaron a los fanáticos del tablón a ilusionarse con la vuelta del deporte más popular del mundo, tanto es así, que ya se han presentado protocolos de entrenamiento y de competencia, ya sea para mujeres como hombres, y también incluye infantil y futsal.

Si bien cada categoría tiene sus características, los principales puntos del compendio que se presentó ante el Programa de Deportes de la Provincia, para luego girarlo al Comité de Crisis provincial, establecen:

Imposibilidad del uso de vestuarios, la prohibición de transferencias interprovinciales

Atención administrativa por turnos

Cupos mínimos de espectadores por estadio. •Quita de sanción por no participación, entre otros puntos.

Estos protocolos son un paso más hacia un ansiado regreso que los más optimistas calculan para el mes de setiembre, pero que las propias autoridades no están en condiciones de confirmar.

“Hemos puesto como referencia el mes de setiembre para el comienzo de torneos, pero solo como una cuestión organizativa, no podemos dar precisiones concretas, esto cambia permanentemente. Tenemos todas las ganas y las intenciones de jugar, pero no depende de nosotros. De hecho, ya hay ligas como Santa Rosa o Pehuajó, que han tomado la decisión de no jugar por todo el año” afirmó Mario Echevarría (Presidente de la Liga) quien luego agregó que “Quizá se pueda volver con los entrenamientos sectorizados, en pequeños grupos, pero para la competencia en sí, aún falta un tiempo importante”.

Julio González, a cargo del futbol infantil de la Liga, sostiene que “Somos conscientes de que es un deporte de contacto, es prácticamente imposible que los chicos puedan estar aislados para jugar a la pelota“. También se han presentado los protocolos y se sumaron algunos puntos críticos como el traslado y acompañamiento de los más chicos, por lo cual agregó “Son menores, es decir que tienen que estar acompañados por un padre o tutor, por lo tanto las canchas deben estar preparadas para tal fin”. El hecho de que la Liga de Villa Mercedes posea un predio propio, de importantes dimensiones y al aire libre, hace que sea más factible el avance de estos acuerdos.

Mientras que Alberto Rodríguez, a cargo del Departamento de Futsal comentó que los protocolos de la disciplina prevén la posibilidad de jugar sin público y sin apertura de vestuarios, aunque el hecho de jugarse en espacios cerrados complica el panorama.

“Es una gran responsabilidad la vuelta del futbol, no podemos cometer ningún tipo de apuro o error porque está en juego la salud de los sanluiseños. Solo volveremos cuando todos los organismos lo decidan, mientras tanto, lo seguro es que durante el invierno no habrá actividad” concluyó Echevarría.

La Liga Profesional en el Interior

Como integrante del Consejo Directivo del Consejo Federal de AFA, se le consultó sobre la posibilidad de que se disputen partidos de la futura liga profesional argentina en diferentes provincias del país. “Tanto Tapia como Toviggino nos expresaron que esa propuesta por el momento es inviable. Seria trasladar el riego a las provincias, un acto enorme de irresponsabilidad por estas horas, además se romperían los protocolos de ingreso a cada región. Hoy por hoy, está descartado, ojalá pueda ser más adelante”.