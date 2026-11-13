Los Latin Grammy 2026 tuvieron una noche histórica para Argentina: Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes ganadores

La música argentina se destacó en Las Vegas con premios en las principales categorías, el rock, el folclore, la música urbana, la electrónica y el tango. Rosalía obtuvo el Álbum del Año, mientras que Milo J conquistó uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia.

La 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, dejó un balance especialmente favorable para la música argentina. Artistas consagrados y representantes de las nuevas generaciones recibieron reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación, en una ceremonia que reunió a figuras de toda Iberoamérica.

Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Bizarrap, Trueno y el Quinteto Astor Piazzolla estuvieron entre los protagonistas argentinos de una noche marcada por la diversidad musical y el reconocimiento internacional.

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La gran sorpresa para Argentina llegó con Milo J, quien obtuvo el premio a Grabación del Año por “Niño”, mientras que la española Rosalía se consagró con LUX (Complete Works) como Álbum del Año y ganó Canción del Año por “La Perla”.