Los Latin Grammy 2026 tuvieron una noche histórica para Argentina: Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes ganadores

La 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, dejó un balance especialmente favorable para la música argentina. Artistas consagrados y representantes de las nuevas generaciones recibieron reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación, en una ceremonia que reunió a figuras de toda Iberoamérica.
Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Bizarrap, Trueno y el Quinteto Astor Piazzolla estuvieron entre los protagonistas argentinos de una noche marcada por la diversidad musical y el reconocimiento internacional.
La gran sorpresa para Argentina llegó con Milo J, quien obtuvo el premio a Grabación del Año por “Niño”, mientras que la española Rosalía se consagró con LUX (Complete Works) como Álbum del Año y ganó Canción del Año por “La Perla”.
El joven artista argentino Milo J, nacido en Morón, protagonizó uno de los resultados más destacados de la ceremonia al conquistar cuatro galardones.
Su canción “Niño” obtuvo el premio a Grabación del Año, uno de los cuatro reconocimientos generales de mayor importancia. Además, su álbum La Vida Era Más Corta fue elegido como Mejor Álbum Folclórico y distinguido por su diseño de empaque, cuyo premio corresponde al director de arte Camilo Joaquín Villarruel.
También ganó Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con el rapero argentino Trueno.
El reconocimiento folclórico tuvo un significado particular. Milo J llegó a la escena musical desde el trap y los géneros urbanos, pero su trabajo incorporó elementos de las tradiciones populares argentinas.
Durante su discurso, destacó sus orígenes en Morón, agradeció el reconocimiento y celebró la música folclórica y a Santiago del Estero.
El dúo integrado por Ca7riel y Paco Amoroso llegó a Las Vegas como uno de los proyectos argentinos con mayor cantidad de nominaciones: siete candidaturas en distintas categorías.
Finalmente, consiguió tres reconocimientos:
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Mejor Interpretación de Música Electrónica: “Beto’s Horns – Fred Remix”, junto a Fred again..
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Mejor Canción Pop/Rock: “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, con la participación de Sting.
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Mejor Video Musical Versión Larga: FREE SPIRITS (The Film).
Su álbum FREE SPIRITS también había sido nominado a Álbum del Año, aunque el premio quedó en manos de Rosalía.
El resultado consolida la proyección internacional del dúo argentino, cuya propuesta combina música alternativa, electrónica, experimentación sonora y una identidad visual propia.
En sus agradecimientos, los músicos destacaron especialmente la participación de Sting y el acompañamiento de quienes hicieron posible el proyecto.
Fito Páez, Bizarrap y el tango argentino también fueron premiados
El rosarino ganó por Shine, reafirmando su vigencia dentro de la música latinoamericana. También estaba nominado a Mejor Canción de Rock por “Las Fuerzas Armadas del Amor”, aunque esa categoría fue para “Ego”, de The Warning.
Bizarrap: Mejor Canción Urbana
El productor argentino ganó junto a Daddy Yankee por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. El reconocimiento fue para la composición de la colaboración, que contó con Santiago Alvarado entre sus autores.
Quinteto Astor Piazzolla: Mejor Álbum de Tango
El conjunto obtuvo el Latin Grammy por Le Grand Tango, reafirmando la presencia de la música ciudadana argentina en uno de los encuentros más importantes de la industria musical.
Los premios recibidos por estos artistas muestran una representación argentina que abarcó desde las expresiones tradicionales hasta las nuevas tendencias de producción digital.
Los argentinos nominados que no consiguieron el premio
La representación nacional no se limitó a los ganadores. Diferentes artistas y profesionales argentinos estuvieron nominados en categorías de rock, pop, tango, música electrónica, producción e ingeniería musical.
Entre las candidaturas que no resultaron ganadoras se destacaron las siguientes:
|Artista argentino
|Trabajo nominado
|Categoría
|1915
|Ceremonia
|Mejor Álbum de Rock
|Dillom
|“Rojo Profundo”
|Mejor Canción de Rock
|Emmanuel Horvilleur
|Mi Año Gótico
|Mejor Álbum Pop/Rock
|Usted Señalemelo
|Términos & Condiciones
|Mejor Álbum Pop/Rock
|Babasónicos
|CUERPOS, Vol. 1
|Mejor Álbum de Música Alternativa
|Dante Spinetta
|“El Reset”
|Mejor Canción Alternativa
|Yami Safdie
|Querida Yo
|Mejor Álbum Pop Tradicional
|Nathy Peluso
|Malportada
|Mejor Álbum de Salsa
|Peces Raros
|“Circular”, con Nick Warren
|Mejor Interpretación de Música Electrónica
|Aníbal Berraute
|Neopía
|Mejor Álbum de Tango
|Lidia Borda y Ariel Ardit
|Somos
|Mejor Álbum de Tango
|Pablo Jaurena
|Fueyerías
|Mejor Álbum de Tango
|Santiago Ruiz, “Tatool”
|Sus trabajos de producción
|Productor del Año
|Federico Vindver
|Sus trabajos de producción
|Productor del Año
También hubo participación argentina en créditos de composición, arreglos, dirección artística y producción, con nombres como Rafa Arcaute y Santiago Alvarado, entre otros profesionales.
Estas nominaciones reflejan la amplitud de la industria musical argentina, que mantiene presencia tanto en los escenarios como en los procesos de creación y producción de música internacional.
La lista de los principales ganadores de los Latin Grammy 2026
LOS CUATRO PREMIOS GENERALES
Grabación del Año
Milo J
“Niño” — Argentina
Álbum del Año
Rosalía
LUX (Complete Works) — España
Canción del Año
“La Perla”
Rosalía y sus compositores
Mejor Nuevo Artista
Aria Vega
Colombia
A estos reconocimientos se sumaron los ganadores de otras categorías relevantes:
|Categoría
|Ganador
|Mejor Álbum Pop Contemporáneo
|Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?
|Mejor Álbum Pop Tradicional
|Laura Pausini — Yo Canto 2
|Mejor Canción Pop
|Rosalía — “La Perla”
|Mejor Álbum de Pop/Rock
|Juanes — Juanesteban
|Mejor Álbum de Música Alternativa
|Rosalía — LUX (Complete Works)
|Mejor Álbum de Música Urbana
|Karol G — Tropicoqueta
|Mejor Interpretación de Reguetón
|Karol G y Feid — “Verano Rosa”
|Mejor Canción de Rap/Hip Hop
|J Noa y Trooko — “Antisistema”
|Mejor Álbum de Salsa
|Luis Enrique — El alma en clave
|Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
|Carlos Vives — El Último Disco Vol. 1
|Mejor Álbum Cantautor
|Jorge Drexler — Taracá
|Mejor Canción Alternativa
|Jorge Drexler — “Ante la duda, baila”
|Mejor Canción Cantautor
|Silvana Estrada — “Dime”
|Mejor Álbum de Música Norteña
|Grupo Frontera — Lo que me falta por llorar
|Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
|Camila Fernández — La Fernández
|Mejor Álbum de Samba/Pagode
|Leci Brandão — 50 Anos de Carreira
|Productor del Año
|Édgar Barrera
|Mejor Video Musical Versión Corta
|Rosalía — “Sauvignon Blanc”
La ceremonia comprendió 60 categorías, incluidos los premios compartidos por compositores, productores, directores artísticos y otros profesionales de la industria. La relación completa de ganadores fue difundida por The Associated Press.
Rosalía y una de las grandes consagraciones de la noche
La española Rosalía fue otra de las grandes protagonistas de la edición. Su disco LUX (Complete Works) recibió el reconocimiento a Álbum del Año, además de imponerse en Mejor Álbum de Música Alternativa.
La canción “La Perla” ganó tanto Canción del Año como Mejor Canción Pop, mientras que “Sauvignon Blanc” obtuvo Mejor Video Musical Versión Corta.
El resultado confirmó el reconocimiento internacional de una propuesta que combina música contemporánea con diferentes influencias artísticas.
También se destacaron Karol G, con su álbum Tropicoqueta; Jorge Drexler, con reconocimientos en las categorías de cantautor, música alternativa y raíces; y Alejandro Sanz, premiado por su trabajo dentro del pop.
Una generación argentina que cruza fronteras
Más allá de las estatuillas, los Latin Grammy 2026 dejaron una conclusión significativa para la industria musical argentina: diferentes generaciones y estilos consiguieron reconocimiento en una misma ceremonia.
Mientras Fito Páez representa la continuidad de una tradición de rock argentino con proyección internacional, Milo J muestra cómo los nuevos lenguajes urbanos pueden dialogar con el folclore.
Por su parte, Ca7riel y Paco Amoroso consolidan una propuesta experimental de alcance global, Bizarrap mantiene su presencia dentro de la producción musical internacional y el Quinteto Astor Piazzolla sostiene el lugar del tango en los escenarios del mundo.
Se trata de un panorama en el que conviven las raíces culturales del país con nuevas formas de producción, distribución y consumo musical.
La edición 2026 de los Latin Grammy confirmó así que la música argentina continúa siendo protagonista de la escena latinoamericana, tanto por el talento de sus intérpretes como por el trabajo de compositores, productores y equipos creativos.