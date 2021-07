Los Pumas jugaron en gran forma y vencieron a Gales por 33 a 11

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, mostraron este sábado un gran juego y superaron sin atenuantes a Gales por 33 a 11 en Cardiff, en el segundo test match que cerró la gira europea de preparación para el Mundial de Francia 2023.

El equipo conducido por Mario Ledesma exhibió un juego sólido y se fue al descanso del primer tiempo con una ventaja de 17 a 8. Argentina marcó tres tries, a través de Matías Moroni -en su partido número 50 con la camiseta albiceleste-, Tomás Cubelli y Pablo Matera.

Los Pumas terminaron la gira europea de manera invicta, tras vencer a Rumania (24-17), y luego empatar (20-20) y ganarle a Gales en los dos test match en tierras británicas.

El conjunto argentino, además, conoció en la previa a uno de sus nuevos rivales en el Mundial de Francia 2023, ya que Samoa eliminó a Tonga, y tomará parte del Grupo D junto a Inglaterra, Japón, y el clasificado de América 2 (Estados Unidos, Canadá o Uruguay).

Argentina arrancó con mal pie, ya que una desatención le permitió a Owen Lane marcar el try de apertura para el local, y el panorama no era el más alentador para Los Pumas, dado que solo iban siete minutos de juego.

Pero pareció que ese try en contra hizo reaccionar a los hombres de Ledesma, y tanto Moroni, Cubelli, como Bruni, más el pack, comenzaron a llevar el equipo adelante.

Así fue que el ímpetu de Moroni lo llevó a convertir el primer try albiceleste, luego de una gran insistencia de los fowards y un muy buen movimiento ofensivo del capitán Julián Montoya.

La precisión de Nicolás Sánchez en la patada, le permitieron a Los Pumas irse con una notoria ventaja al descanso, y la ilusión de que un golpe de historia podría darse.

Sin embargo, el arranque del complemento volvió a presentar dudas para los argentinos, y esas dudas fueron bien aprovechadas por los galeses que se adueñaron del juego, aún pese a la insistencia del octavo Bruni.

Gales perdió a Hallam Amos por amonestación y el resultado estaba bastante cerrado, pero la diferencia numérica logró aprovecharla Argentina para quedarse con el partido.

Primero fue Cubelli el que engañó a todos, tras una arremetida de Bruni y una buena labor de los fowards, para marcar el segundo try de Los Pumas.

Ya casi en el final una veloz corrida -de manera sorpresiva- de Matera, le dio al equipo argentino un try bajo los palos y un triunfo que refuerzas sus ilusiones para lo que viene.

Sintesis:

Gales 11 – Argentina 33.

Estadio: Principality Stadium.

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

GALES (11): Hallan Amos; Owen Lane, Nick Tompkins, Jonathan Davies (cap) y Tom Rogers; Jarrod Evans y Tomos Williams; Ross Moriarty, James Botham y Josh Turnbull; Will Rowlands y Ben Carter; Leon Brown, Elliot Dee y Gareth Thomas. Suplentes: Sam Parry, Rhodri Jones, Dillon Lewis, Matthew

Screech, Taine Basham, Kieran Hardy, Callum Sheedy, Uilisi Halaholo. Entrenador: Wayne Pivac.

ARGENTINA (33): Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Pablo Matera; Guido Petti y Marcos Kremer; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (cap) y Nahuel Tetaz Chaparro. Suplentes: Facundo Bosch, Facundo Gigena, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Matías Alemanno, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Juan Imhoff. Entrenador: Mario Ledesma.

Tantos en el primer tiempo: 7m Try de Lane (G), 11m y 28m conversiones de Sánchez (A) por tries de Moroni (A) y Cubelli (A); 25m Penal de Sánchez (A), 31m Penal de Evans (G).

Tantos en el segundo tiempo: 10m Penal de Evans (G); 16m, 25m y 36m Penales de Sánchez (A), y 38m Try de Matera (A).

Amonestado: 19m Amos (G).