Los Pumas volvieron a caer ante los All Blacks, esta vez 36 a 13

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, volvieron a caer contra Nueva Zelanda, All Blacks, esta vez por la cuarta fecha del Rugby Championship, por 36 a 13, en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia.

Con esta victoria el equipo neocelandés quedó a un paso del título, y en las últimas dos jornadas se medirá con Sudáfrica, mientras que los argentinos lo harán ante los Wallabies australianos.

El equipo dirigido por Ian Foster apoyó tres tries en la primera etapa mediante Tuipulotu, Perenara y Vaa’i para irse al vestuario 24 a 3 arriba en el marcador ante Argentina, que pudo sumar a través de un penal de Emiliano Boffelli.

Sin embargo, el conjunto de Mario Ledesma pudo vulnerar el ingoal de los All Blacks en el complemento con un try de Boffelli, quien atrapó una linda patada cruzada del apertura Santiago Carreras, y terminó siendo el autor de todos los puntos albicelestes.

El próximo desafío para Argentina será el sábado desde las 7:05 (hora argentina) ante los Wallabies en Townsville.

“Los jugadores se adueñaron de ese segundo tiempo y empezaron a generar mucha más presión, lamentablemente no lo pudimos transformarla en puntos”, expresó Ledesma en la conferencia de prensa posterior al partido. No obstante, el entrenador argentino resaltó la participación de los jugadores más jóvenes, y señaló que “estuvieron a la altura”, ya que enfrentaron de visitante.

“Los más jóvenes estuvieron a la altura de un partido así, jugar de visitante contra un equipo así nunca es sencillo y estuvieron a la altura, no se los vio petrificados ni con presión. Jugaron todos muy bien, vienen demostrando eso en los entrenamientos y entraron con mucha energía”, sentenció.

Síntesis:

Argentina: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán), Santiago Medrano; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Juan Martín González Samso, Marcos Kremer, Pablo Matera; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero y Juan Cruz Mallía. Suplentes: Santiago Socino, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo García, Domingo Miotti y Matías Moroni.

Nueva Zelanda: Joe Moody, Samisoni Taukei’aho, Tyrel Lomax; Patrick Tuipulotu, Tupou Vaa’i; Ethan Blackadder, Ardie Savea (capitán), Hoskins Sotutu; TJ Perenara, Damian McKenzie; George Bridge, Quinn Tupaea, Rieko Ioane, Will Jordan; y Jordie Barrett. Suplentes: Codie Taylor, George Bower, Ofa Tuungafasi, Scott Barrett, Luke Jacobson, Finlay Christie, Beauden Barrett y Braydon Ennor. Head Coach: Ian Foster.

Síntesis:

Primer tiempo: 5m try de Patrick Tuipulotu convertido por Jordie Barrett (NZ), 7m penal de Emiliano Boffelli (A), 12m penal de Jordie Barrett (NZ), 25m try de TJ Perenara convertido por Jordie Barrett (NZ), 40+1m try de Tupou Vaa’i convertido por Jordie Barrett (NZ).

Segundo tiempo: 3m penal de Boffelli (A), 5m try de Samisoni Taukei’aho (NZ), 11m try de Boffelli convertido por él mismo, 37m try de Tupou Vaa’i convertido por Jordie Barrett (NZ).