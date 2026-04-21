Los Rancheros llegan a Villa Mercedes: show en el Teatro Molino Fénix con todos sus clásicos

La reconocida banda argentina se presentará el 9 de mayo con artistas invitados y entradas anticipadas ya disponibles

PorRedacción Villa Mercedes Info

Este 9 de mayo, la ciudad de Villa Mercedes se prepara para recibir a una de las bandas más emblemáticas del rock nacional: Los Rancheros, quienes ofrecerán un show en el Teatro Molino Fénix repasando sus grandes éxitos.

El espectáculo promete una noche cargada de nostalgia y energía, con un recorrido por los temas que marcaron a varias generaciones. La presentación contará además con la participación de las bandas invitadas Acertijos y Nada Que Perder, sumando una propuesta musical variada para el público local.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Roquería C Vos, ubicada en Rafael Cortéz 7, uno de los puntos habituales para la adquisición de tickets en la ciudad.

Con una trayectoria consolidada en la escena del rock argentino, Los Rancheros continúan recorriendo el país con sus clásicos, manteniendo vigente su conexión con el público y reafirmando su lugar en la música nacional.

El evento se perfila como una de las propuestas culturales destacadas del mes en Villa Mercedes, en un espacio como el Molino Fénix, reconocido por su agenda artística y su rol en la promoción de espectáculos en la región.

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