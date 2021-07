Los síntomas más comunes post vacuna contra el coronavirus

El miedo a inocularse por los posibles efectos adversos de las vacunas contra el coronavirus existe y muchas veces paraliza. Sin embargo, las agencias regulatorias y los laboratorios informaron que los más frecuentes (9 de cada 10) suelen ser leves, moderados y esporádicos.

La mayoría de los científicos asegura que vacunarse tiene más beneficios que riesgos, luego de la aparición de algunos casos aislados de trombosis cerebrales en pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneza y Johnson & Johnson, así como también algunas parálisis faciales periféricas en cuatro voluntarios a los que se les habían aplicado vacunas de ARNm como Pfizer y Moderna. No obstante, se trata de casos “extraños” y excepcionales.

Un estudio de farmacovigilancia de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa) reportó 204 informes de efectos adversos por cada 100 mil dosis aplicadas, independientemente del tipo de vacuna que se haya administrado. Los más comunes -propios de las vacunas- fueron: dolor muscular, articular y de cabeza, escalofríos, cansancio o fatiga, dolor en el brazo (donde fue aplicada la vacuna) y náuseas.

El infectólogo Antonio Montero (M.P. 8.249), que sostuvo: “Los síntomas post vacunas son efecto de la vacunación en sí misma: dolor o pequeña inflamación local (en la zona de aplicación), fatiga (más frecuente en quienes reciben la Sputnik V y dura un día aproximadamente) y febrícula. La duración de los mismos depende del síntoma. Por ejemplo, el dolor en el brazo suele perdurar algunos días, mientras que la febrícula no debería extenderse por más de 48 horas. Algunos pacientes también refieren un síndrome pseudogripal con algo de quebrantamiento y malestar general, pero la realidad es que lo más común es que los vacunados no sientan nada tras inocularse. La anafilaxia, reacción alérgica generalizada, no es tampoco algo frecuente”.