Lucas y Tomás Villegas terminaron cuarto y sexto en los 100 metros de los Juegos Suramericanos 2026

Los velocistas de Villa Mercedes se ubicaron entre los seis mejores de la prueba disputada en Santa Fe.

PorRedacción Villa Mercedes Info

Lucas y Tomás Villegas representaron a la Argentina en la final de los 100 metros llanos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los hermanos villamercedinos finalizaron en el cuarto y sexto puesto, respectivamente.

Lucas Villegas quedó a un lugar del podio, mientras que Tomás Villegas completó la prueba en la sexta posición. La presencia de ambos en la final puso nuevamente a Villa Mercedes entre los protagonistas de la velocidad sudamericana.

Los atletas ya habían compartido una actuación destacada durante 2026: terminaron primero y segundo en los 100 metros del Campeonato Nacional de Mayores. Lucas también obtuvo una medalla de plata con la posta argentina de relevos mixtos 4 × 100 metros en estos Juegos Suramericanos.

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