Lucas y Tomás Villegas terminaron cuarto y sexto en los 100 metros de los Juegos Suramericanos 2026

Lucas y Tomás Villegas representaron a la Argentina en la final de los 100 metros llanos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los hermanos villamercedinos finalizaron en el cuarto y sexto puesto, respectivamente.

Lucas Villegas quedó a un lugar del podio, mientras que Tomás Villegas completó la prueba en la sexta posición. La presencia de ambos en la final puso nuevamente a Villa Mercedes entre los protagonistas de la velocidad sudamericana.

Los atletas ya habían compartido una actuación destacada durante 2026: terminaron primero y segundo en los 100 metros del Campeonato Nacional de Mayores. Lucas también obtuvo una medalla de plata con la posta argentina de relevos mixtos 4 × 100 metros en estos Juegos Suramericanos.