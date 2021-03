Luis Juez sobre el Presidente: “Te dan ganas de cagarlo a trompadas”

“Hoy íbamos a ponerle la segunda vacuna a Milagros (su hija) y resulta que no hay vacunas, para ella no hay. Pero se vacunaron un montón de funcionarios menores de 35 años en Córdoba”, dijo Juez en el programa de Viviana Canosa, por A24.

“Ese es un ejemplo de mierda, cuando ves que un intendente, su novia, su jefe de gabinete, se vacunan y tienen 35 años, y vos no pudiste vacunar a tus abuelos, tu mamá o tu papá. No importa si la vacuna es rusa, china o qué puto idioma habla. El problema es el ejemplo”, sostuvo.

Y agregó: “Que el Presidente diga que adelantarse en la fila no es un delito, te dan ganas de cagarlo a trompadas, porque no es adelantarse en la fila, es cagarle la vida a otro que lo único que no tiene otra cosa que la vacuna para defenderse de este virus”.