Luis Ocampo publicó un descargo tras acusaciones difundidas en redes: “Es una denuncia mediática y no judicial”

Luis Ocampo, músico de Villa Mercedes, realizó un descargo público en redes sociales luego de que circularan publicaciones y acusaciones difundidas por su expareja. En el comunicado, sostuvo que las expresiones en su contra forman parte de una “denuncia mediática y no judicial” y afirmó que existen expedientes, informes y medidas judiciales vinculadas al conflicto familiar.

El caso generó repercusión en redes sociales y grupos de WhatsApp durante las últimas horas. En ese contexto, Ocampo pidió “respeto” al abordar el tema debido a la presencia de menores involucrados y remarcó que no expondrá públicamente documentación sensible.

Qué dijo Luis Ocampo en su descargo público

En el texto difundido, Luis Ocampo indicó que desde el año 2021 inició acciones judiciales para solicitar el cuidado personal de sus hijos, quienes en ese momento tenían 9 y 5 años.

Según manifestó, el pedido estuvo motivado por “situaciones de abandono, falta de cuidados, violencia y afectación emocional”, presuntamente advertidas por instituciones educativas y profesionales intervinientes.

Además, aseguró que en junio de 2024 obtuvo legalmente la tenencia de los menores, quienes desde entonces residen con él en Villa Mercedes.

En otro tramo del comunicado, afirmó que en febrero de este año se denunciaron hechos “de extrema gravedad” vinculados a un presunto abuso sexual contra su hija, causa que —según señaló— se encuentra judicializada y bajo intervención de organismos competentes.

También sostuvo que existen medidas judiciales de restricción y prohibición de contacto por 180 días dictadas desde el 10 de febrero de 2026.

En diálogo con este medio, Luis Ocampo reiteró que la situación se originó tras desacuerdos con su expareja y aseguró que recibió amenazas relacionadas con exponer públicamente el conflicto familiar.

“Allí está toda la documentación”, expresó durante el mensaje, donde además afirmó que las acusaciones son “completamente falsas” y que la situación “está distorsionada”.

El hombre también sostuvo que no mantiene contacto con los menores por disposición judicial y no por decisión propia.

Pedido de prudencia y protección de menores

En el cierre de su descargo, Ocampo pidió que el tema sea tratado “con respeto” tanto en medios de comunicación como en redes sociales, remarcando el impacto emocional que la exposición pública puede generar en los niños involucrados.

Asimismo, señaló que confía en que “la documentación y la Justicia pondrán cada cosa en su lugar”.

Hasta el momento, no trascendieron comunicados oficiales por parte de organismos judiciales sobre el contenido de las denuncias mencionadas públicamente.