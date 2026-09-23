Luis Soloa volcó en la Autopista 25 de Mayo, cerca de Los Molles, y fue trasladado al hospital

Luis Soloa protagonizó un vuelco este miércoles 23 de septiembre, alrededor de las 18:30, en el kilómetro 23 de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Los Molles, en la provincia de San Luis.

Según informó la Comisaría Distrito 44° de Villa de la Quebrada, el cantante, de 73 años, conducía una Peugeot Partner cuando perdió el control del vehículo, despistó y volcó.

Personal de salud de Villa de la Quebrada lo asistió en el lugar por golpes en la cabeza. Luego fue trasladado en ambulancia al Hospital de La Punta para que le realizaran los estudios correspondientes.

En declaraciones a un medio presente en el lugar, Soloa dijo que se había quedado dormido mientras conducía. También aseguró que se encontraba bien y pidió tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud.

La información difundida hasta el momento no precisa los resultados de los estudios médicos.