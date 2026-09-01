Luz y gas: el Gobierno confirmó aumentos para septiembre y amplió el consumo eléctrico subsidiado

El Gobierno nacional oficializó este martes los nuevos cuadros tarifarios para septiembre de 2026, con una suba promedio del 1,75% en las facturas de electricidad y del 1,40% en las de gas natural. Al mismo tiempo, dispuso cambios en el esquema de subsidios para moderar el impacto sobre los hogares.

Las medidas fueron formalizadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno justificó la actualización en la necesidad de continuar con la corrección de los precios y tarifas del sector energético.

Cómo serán los aumentos en luz y gas

En el caso de la electricidad, el incremento promedio del 1,75% alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Gobierno nacional tiene competencia regulatoria directa.

Para el gas natural, en cambio, la actualización tiene alcance nacional debido al carácter federal de su regulación. El aumento promedio previsto para las facturas de septiembre será del 1,40%.

La actualización fue impulsada a partir de una solicitud del ministro de Economía, Luis Caputo, quien planteó la necesidad de continuar con la recomposición de los precios relativos de la economía, incluidos los correspondientes a la energía.

Más subsidios y nuevo límite de consumo

En paralelo con los aumentos, el Ejecutivo decidió ampliar el consumo eléctrico alcanzado por la bonificación para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El límite que originalmente estaba previsto en 150 kWh mensuales para septiembre fue elevado a 200 kWh, una modificación que busca evitar un impacto mayor en las facturas ante el escenario de costos energéticos internacionales.

Para la electricidad, se estableció además una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma a la bonificación base del 50%. De esta manera, el beneficio total llega al 75% para los consumos alcanzados por el esquema.

En el caso del gas natural y del gas propano por redes, la Secretaría de Energía fijó para septiembre una bonificación extraordinaria del 24,25%, que se adiciona al beneficio general previsto por el régimen.

El Gobierno sostuvo que estas modificaciones buscan aplicar un criterio de gradualidad y previsibilidad, para evitar variaciones abruptas en las facturas de los hogares durante los meses de mayor consumo.

Un dato clave para septiembre

Con los nuevos valores, las facturas de septiembre tendrán una actualización moderada respecto de los meses anteriores, mientras que los hogares alcanzados por los subsidios contarán con un mayor margen de consumo eléctrico bonificado.

La medida combina así aumentos tarifarios con una ampliación temporal de los beneficios, en un contexto de cambios en el esquema nacional de subsidios energéticos.