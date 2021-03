Macri a Cristina y Carlotto: “Si hoy Perón viniese acá se anota en Juntos por el Cambio”

“Me da mucha pena lo que esa mujer (Estela de Carlotto) vivió, pero más me compadece que ella no haya podido salir del rencor, del resentimiento, del odio. Yo sé lo que vivió, porque yo tuve la suerte de que esa misma gente me secuestró y pasé los peores catorce días de mi vida y también los pasó mi familia”, comentó en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Yo supe perdonar. Supe decir que mi vida no iba a estar marcada por el resentimiento y el odio a eso que me pasó. Mi abuela siempre decía que no hay mal que por bien no venga; y eso me llevó a decir que tenía que hacer algo distinto de mi vida. Creo que ella no ha podido”.

Anuncio

Respecto de Cristina Kirchner, Macri reiteró sus duras críticas, como ya lo había planteado en el libro que recientemente publicó. “Percibo que Cristina Fernández es una persona que no tiene equilibrio y creo que no soy el único. Ayer lo volvimos a ver”, indicó en referencia a la decisión del gobierno nacional de abandonar el Grupo de Lima por el aislamiento y presiones que ejercían sobre Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro.

“Hay que trabajar y poner el granito de arena. Como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo de estas máximas de Perón. Yo diría que si Perón viniese hoy acá se anota en Juntos por el Cambio“, manifestó Macri.

Y completó: “Esta versión del peronismo se ha transformado en representante de los que no trabajan; y nosotros representamos a los que quieren trabajar“.

Relacionada:

Cristina criticó a Macri en un acto por el 24 de marzo: “Cuando terminó la dictadura su familia era más rica”