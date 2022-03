Macri sobre las elecciones de 2023: “Hay que tener paciencia porque vamos a volver”

El expresidente Mauricio Macri ya piensa en el 2023 y aunque evitó dar nombres, aseguró que Juntos por el Cambio tiene “experiencia acumulada” que le permitirá evitar los errores que se cometieron en el pasado.

“Esta vez vamos a tener que mostrar por adelantado que en 2015. Hay que hacer las cosas el primer día. Todo lo necesario para dar trabajo. Debemos hacer tantas reformas y transformaciones para que los que votan entiendan que esta vez va en serio. Significa que el Estado tiene que estar al servicio de la gente”, anticipó el exmandatario con la mira puesta en las futuras presidenciales.

“El relato se está cayendo a pedazos”, cuestionó. Y agregó: “El mundo es complejo y la realidad no está obligando a caer en un embudo de la sensatez, para no decir más cosas que no tiene sentido. Juntos por el Cambio viene de un camino de experiencia distinta para llevarlo a cabo. Soy realmente optimista”.

Asimismo, el exfuncionario hizo referencia a la ruptura de relaciones políticas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y aseguró que la situación ha facilitado a la destrucción de la confianza en la figura presidencial. “Es muy difícil Alberto Fernández la recupere, porque no sabe dónde está parado ni sabe qué hacer. No ha funcionado este armado que está parchado y solo fue exitoso en las elecciones“, definió.

Para el exmandatario, el Gobierno es “improvisado” y no cuenta con un plan preciso, además, la interna al interior de la coalición es un factor de debilitamiento para el propio oficialismo. “Hay que tener paciencia porque vamos a volver a reestablecer el orden en la Argentina”, vaticinó el exjefe de Estado que dejó de lado la comodidad del silencio para cuestionar al Gobierno en crisis.

Por último, optimista, el exjefe de Estado evitó dar nombres para ocupar el sillón de Rivadavia en 2023, pero aseguró que Juntos por el Cambio “volverá a reestablecer el orden” del país. “Es mucho más importante el para qué que el quién. Juntos por el Cambio tiene el desafío de precisar qué es lo que necesita la Argentina”, declaró.