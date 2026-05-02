Malvinas: el jefe de la Fuerza Aérea británica reafirmó que la defensa del archipiélago es “innegociable”

La reciente declaración del jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, volvió a poner en primer plano la disputa por las Islas Malvinas, en un contexto internacional marcado por versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos.

El jefe militar británico aseguró que la defensa del archipiélago constituye una prioridad “innegociable” para el Reino Unido y confirmó que las fuerzas bajo su mando se mantienen en estado de máxima alerta, reforzando el mensaje de disuasión en la región del Atlántico Sur.

Las declaraciones se producen luego de la difusión de un memorando del Pentágono, revelado por el diario The Telegraph, en el que se analizan escenarios estratégicos vinculados a conflictos internacionales y se desliza la posibilidad de un respaldo estadounidense a la posición argentina sobre las islas.

En ese marco, Knighton remarcó la capacidad operativa de la RAF y destacó que el despliegue de cazas y personal especializado en la base de Mount Pleasant garantiza el control del espacio aéreo. “Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, afirmó.

El jefe de la fuerza aérea británica también subrayó que el dispositivo militar en el archipiélago se adapta de manera permanente a los desafíos globales, con coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona.

Contexto político y reacción argentina

La tensión se intensificó tras conocerse el contenido del memorando estadounidense, en medio de un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos. Según trascendidos, el presidente Javier Milei reiteró ante autoridades norteamericanas el histórico reclamo de soberanía argentina al sostener que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”.

En la misma línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a referirse al tema en declaraciones públicas, reforzando la posición oficial del país.

La cuestión de las Malvinas continúa siendo uno de los ejes centrales de la política exterior argentina y un punto de tensión permanente con el Reino Unido, que mantiene una presencia militar estable en el archipiélago desde el final del conflicto bélico de 1982.