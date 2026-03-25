Manuel Adorni aseguró que no tiene “nada que esconder” y defendió el origen de su patrimonio

La polémica en torno al patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el funcionario negara cualquier irregularidad y asegurara que su situación económica es previa a su ingreso a la función pública. En ese marco, afirmó que está dispuesto a colaborar con la Justicia ante cualquier requerimiento.

En declaraciones públicas, Adorni, actual portavoz del gobierno de Javier Milei, sostuvo que no tiene “nada que esconder” y remarcó que su patrimonio fue conformado durante su actividad privada, antes de asumir el cargo en la administración nacional.

El funcionario también indicó que se encuentra a disposición de la Justicia para brindar toda la información necesaria en caso de que avance alguna investigación. Sus dichos se producen en medio de cuestionamientos y pedidos de mayor transparencia sobre la evolución de sus bienes.

Desde el entorno del Gobierno nacional no se emitieron mayores precisiones, aunque se mantiene la postura de respaldar al vocero y sostener que no existen inconsistencias en su declaración patrimonial.

Contexto político y debate sobre transparencia

El planteo se da en un contexto donde distintos sectores políticos y sociales vienen reclamando mayor control sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, especialmente en los primeros meses de gestión.

La figura de Adorni, por su rol central en la comunicación oficial, lo posiciona como uno de los funcionarios más visibles del gabinete, lo que amplifica el impacto de cualquier cuestionamiento público.

Hasta el momento, no se confirmó la existencia de una causa judicial concreta vinculada a su patrimonio, aunque el tema continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático.