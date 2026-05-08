Manuel Adorni aseguró que su situación judicial “le pasó por ser una parte de Milei”

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno nacional, volvió a referirse públicamente a la investigación judicial que lo involucra y sostuvo que la denuncia en su contra tiene relación directa con su cercanía política con el presidente Javier Milei.

“Esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei”, afirmó durante una entrevista en el streaming Neura, donde evitó profundizar sobre la causa judicial, aunque aseguró que en el futuro dará explicaciones.

“No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, expresó el funcionario nacional al justificar su silencio público sobre el expediente.

Durante la entrevista, Adorni remarcó que no le sorprendió el respaldo recibido por parte del Presidente. “Porque sabe la verdad”, señaló, y agregó que otros integrantes del Gobierno atravesaron situaciones similares sin que existieran pronunciamientos públicos.

En ese sentido, defendió la postura del oficialismo frente a las investigaciones judiciales: “No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial”, afirmó.

Declaración jurada y respuesta a Patricia Bullrich

El funcionario también se refirió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había anticipado que presentaría su declaración jurada para despejar cuestionamientos.

“Me spoileó, es una fenómena”, comentó entre risas sobre la dirigente de La Libertad Avanza, y confirmó que avanzará con esa presentación aunque evitó precisar una fecha.

Además, Adorni adelantó que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información vinculada a su vida privada.

“Voy a actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”, sostuvo.

Reflexión personal y el impacto en su familia

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete habló del impacto emocional que tuvo el conflicto judicial en su entorno familiar y aseguró que la experiencia modificó su manera de ver la vida.

“Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo”, expresó.

También afirmó que la situación lo llevó a valorar más los vínculos personales y el tiempo compartido con sus hijos, amigos y familiares.

“Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia y mis amigos”, reflexionó.

Actividad oficial y elogios a Karina Milei

Adorni confirmó además que participará en la inauguración de una planta de Mercedes-Benz en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde brindará una conferencia de prensa antes de asistir a una nueva reunión de Gabinete.

Sobre el final de la entrevista, dedicó elogios a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

“Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Es muy importante en todo”, afirmó.

Finalmente, el funcionario dejó abierta la posibilidad de escribir libros sobre su experiencia dentro del Gobierno nacional. “Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros antes de irme”, concluyó.