Manuel Adorni obtuvo una prórroga de 15 días para justificar su patrimonio ante la Justicia

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni consiguió una prórroga de 15 días para presentar ante la Justicia la documentación y las explicaciones destinadas a justificar la evolución de su patrimonio. La medida fue concedida por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La extensión fue otorgada luego de un pedido presentado por Adorni y cuando este martes vencía el plazo que había sido establecido para responder los requerimientos formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La Fiscalía planteó 20 puntos que deberán ser explicados

De acuerdo con la información conocida en el expediente, Pollicita contabilizó 20 interrogantes relacionados con posibles inconsistencias patrimoniales que deberán ser aclaradas.

En caso de que las respuestas y la documentación aportadas una vez cumplido el nuevo plazo sean consideradas insuficientes, Adorni podría ser citado a declaración indagatoria para responder personalmente los requerimientos de la Fiscalía.

La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, y analiza la evolución patrimonial del matrimonio desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno nacional en junio de 2026.

Qué movimientos patrimoniales analiza la Justicia

Entre los puntos bajo análisis aparecen préstamos recibidos por familiares, la adquisición de un automóvil y gastos realizados en un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.

El objetivo de la investigación es establecer si los ingresos lícitos declarados resultan suficientes para explicar los bienes adquiridos, los gastos efectuados y la cancelación de deudas durante el período investigado.

Según los datos consignados en el dictamen fiscal y difundidos por Agencia Noticias Argentinas, se determinaron ingresos comprobados del matrimonio por $229,7 millones frente a $272,8 millones en gastos, lo que arrojaría una diferencia de $43.068.549 que permanece bajo análisis y requiere explicación.

Además, la Fiscalía estimó movimientos por US$402.578,12 vinculados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, de acuerdo con el planteo fiscal, no tendrían hasta el momento correlación suficiente con los ingresos lícitos comprobados.

También investigan la facturación de Bettina Angeletti

Otro de los aspectos analizados corresponde a la actividad económica de Bettina Angeletti. Según el informe citado, su facturación registró durante 2024 un incremento del 1.440,97% respecto del año anterior.

Para 2025, la facturación informada habría alcanzado los $124,2 millones, distribuida entre 13 clientes, aunque aproximadamente el 81,95% de ese monto se concentró en solo dos.

Con la decisión de Ariel Lijo, Adorni dispondrá ahora de 15 días adicionales para presentar sus explicaciones y documentación. Una vez incorporada esa información, la Fiscalía deberá evaluar si las respuestas permiten justificar las diferencias detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la causa.