Mar del Plata: un comerciante abatió a un adolescente de 16 años durante un intento de robo

Un comerciante abatió a un adolescente de 16 años e hirió a otro de 15 durante un intento de robo de su camioneta ocurrido este domingo en Mar del Plata. El hombre quedó aprehendido y deberá declarar ante la Justicia para explicar las circunstancias en las que efectuó los disparos.

El episodio se registró alrededor de las 4:30, sobre la avenida Champagnat al 3500, en el barrio Regional de la ciudad bonaerense.

El comerciante estaba dentro de su camioneta

De acuerdo con fuentes policiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el propietario del vehículo se encontraba en el interior de la camioneta cuando fue abordado por un grupo de al menos seis delincuentes.

Según la información preliminar, el hombre se habría dirigido hasta ese sector para vigilar la zona, luego de haber sido víctima de un asalto durante el día anterior.

En ese contexto, uno de los adolescentes, de 16 años, se abalanzó sobre el vehículo y comenzó a forcejear con el comerciante.

Durante el enfrentamiento, el hombre logró descender del rodado con un arma de fuego y efectuó siete disparos.

Un adolescente murió y otro resultó herido

Como consecuencia del tiroteo, el joven de 16 años que había llegado hasta el vehículo murió en el lugar.

En tanto, otro adolescente de 15 años, que se encontraba algunos metros más atrás junto a otros integrantes del grupo, resultó herido.

El menor tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde, según la información difundida, sufrió la amputación de tres dedos como consecuencia de las heridas.

El resto de los presuntos delincuentes se retiró del lugar.

Investigación judicial

Tras el episodio, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron el arma utilizada por el comerciante y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Por su parte, integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en la escena para determinar la mecánica del enfrentamiento y establecer cómo se produjeron los disparos.

El comerciante quedó en calidad de aprehendido y deberá declarar ante la Justicia en las próximas horas. Su situación procesal quedará supeditada a la evaluación de las pruebas y a la reconstrucción de lo ocurrido.

La investigación busca determinar, entre otros aspectos, las circunstancias en las que el hombre utilizó el arma y si su accionar se encuadra o no dentro de una situación de legítima defensa.