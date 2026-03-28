Mar del Plata: una nena de 11 años denunció a su padrastro tras descubrir el abuso de su hermana

Una niña de 11 años denunció a su padrastro luego de descubrir que presuntamente abusaba de su hermana de 14 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, que derivó en la detención inmediata del acusado y la intervención de la Justicia.

El episodio se registró en la localidad de Santa Clara del Mar, donde la menor, al advertir la situación, decidió dirigirse por sus propios medios a una dependencia policial para radicar la denuncia. Su testimonio permitió activar un rápido operativo que culminó con la aprehensión del sospechoso, un hombre de 29 años.

Intervención judicial y avance de la causa

La investigación quedó en manos del fiscal Ramiro Anchou, quien dispuso la detención urgente del acusado, localizado en el barrio Atlántida. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanece alojado imputado por abuso sexual agravado.

En el marco de la causa, personal de Policía Científica trabajó en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, llevando adelante distintas tareas periciales. Entre ellas, el secuestro de prendas de vestir que serán sometidas a análisis para aportar evidencia a la investigación.

Asimismo, se prevé la realización de entrevistas bajo el sistema de Cámara Gesell, con el objetivo de resguardar a las menores y evitar situaciones de revictimización durante el proceso judicial.

Asistencia y contención a las víctimas

Tras la denuncia, intervinieron equipos especializados en niñez, género y asistencia social, que brindaron acompañamiento y contención a las víctimas y su entorno familiar.

El caso se encuentra en etapa inicial, con medidas de prueba en desarrollo y bajo seguimiento de las autoridades judiciales, en un contexto que vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia intrafamiliar y la importancia de la denuncia temprana.